Quelques heures avant le coup de sifflet de l'un des matches les plus féroces de la saison en championnat de Turquie, l'ancienne légende du Trabzonspor Gökdeniz Karadeniz a adressé un message fort aux supporters de son club, plaçant la star égyptienne Mohamed Salah en tête de la liste des armes qui décideront du derby de ce soir face à Beşiktaş.

Le Trabzonspor reçoit son rival historique Beşiktaş ce soir à 20 heures précises au stade Papara Park, dans une confrontation qui n'admet aucun partage, au milieu d'une immense attente des supporters.

Contre toute attente, Karadeniz, l'un des joueurs les plus présents et les plus influents de l'histoire du club, ne s'est pas concentré sur les noms locaux, mais a affirmé dans des déclarations enflammées que Mohamed Salah serait le joueur le plus important des rangs de l'équipe lors de ce match décisif.

Karadeniz a déclaré, dans des propos rapportés par le site turc « 61saat » : « Salah est un excellent renfort pour le Trabzonspor. Son mode de vie, son professionnalisme et son esprit combatif sur le terrain sont autant de facteurs qui confirment qu'il était un choix judicieux. Peut-être qu'aucun autre joueur de son niveau n'aurait pu s'adapter à Trabzon aussi rapidement. »

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La légende de Trabzon a ajouté, en faisant l'éloge de la star égyptienne : « D'après ce que je vois, travailler avec Salah est ce que tout le monde souhaite. C'est un joueur qui change la physionomie de toute l'équipe, non seulement par ses buts, mais aussi par sa mentalité professionnelle qui s'est rapidement transmise à tous les joueurs autour de lui. »

Les fervents supporters de Trabzon comptent beaucoup sur le brio de Salah ce soir pour conduire l'équipe vers une précieuse victoire face à Beşiktaş, dans un derby qui aura une grande influence sur le déroulement de la compétition en championnat de Turquie.



