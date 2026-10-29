La légende de Manchester United : Mourinho a hissé le Real Madrid au même niveau que le Barça

Ander Herrera, légende de Manchester United, était l'invité du podcast « El camino de Mario », aux côtés de son ami Mario Suárez, pour évoquer dans un long entretien sa carrière footballistique, qui se poursuit toujours avec son club de cœur, le Real Saragosse.

Au cours de son parcours avec l'Athletic Bilbao, Manchester United, le Paris Saint-Germain et Boca Juniors, Herrera a travaillé sous les ordres de plusieurs entraîneurs de renom, parmi lesquels José Mourinho, l'actuel entraîneur du Real Madrid.

Herrera a longuement parlé du technicien portugais, en revenant sur quelques anecdotes et en proposant une brève analyse de sa personnalité et de sa méthode d'entraînement.

Le journal Sport a rapporté les principaux propos tenus par Ander Herrera au sujet de l'entraîneur portugais. Il a ainsi expliqué : « Mourinho, pour moi, c'est un entraîneur d'hommes. Il appartient à une époque du football où les joueurs n'étaient pas aussi susceptibles. Les critiques étaient comprises, acceptées et respectées, et les hiérarchies au sein de l'équipe étaient elles aussi respectées. »

Herrera a travaillé sous les ordres de Mourinho à Manchester United, le club avec le maillot duquel il a disputé le plus grand nombre de matches, à égalité avec l'Athletic Bilbao, soit 189 rencontres avec chacun d'eux, selon le site Transfermarkt.

Le milieu de terrain est revenu sur un épisode de cette période, qui illustre le caractère de l'entraîneur portugais tout en témoignant de la proximité de sa relation avec les joueurs : « Je me souviens d'un match, après la rencontre face à Saint-Étienne en Ligue Europa, quand Mourinho est venu devant tout le monde me dire que j'avais été catastrophique et ainsi de suite... mais le lendemain, on s'est pris dans les bras. »

Mourinho a entamé cette saison son deuxième passage avec le Real Madrid et, après un début mouvementé, il est parvenu à remettre l'équipe sur les rails. Depuis la trêve internationale, le Real Madrid n'a connu aucune défaite, et les victoires en Ligue des champions ainsi que lors du Clasico ont replacé le club merengue dans la course à tous les titres.

En évoquant la situation de Mourinho avec le Real, Herrera n'a pas hésité à souligner les difficultés qu'il va rencontrer, tout en se disant convaincu que l'entraîneur portugais a des solutions pour tout.

Il a insisté : « Je trouve que Mourinho affronte un taureau difficile à dompter. Le Real Madrid arrive après deux années compliquées, au cours desquelles l'équipe a connu beaucoup de remous, et ses stars ont elles aussi été entourées d'un grand tapage. Nous sommes dans l'ère de l'après-Toni Kroos et de l'après-Luka Modric, et ce n'est pas facile. C'est une tâche ardue. »

Tous les éléments indiquent que cet entretien a été réalisé avant le Clasico, qui s'est soldé par une victoire du Real Madrid face au Barça sur le score de 2-1, grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Et bien que le club merengue n'ait pas livré une prestation totalement fluide et convaincante sur le plan du jeu, les progrès par rapport à ses matches précédents ont été considérables.

C'est pourquoi Herrera est conscient qu'affronter le Barça dirigé par Flick n'est pas du tout une bataille aisée.

Le milieu de terrain a justifié son point de vue en déclarant : « Et puis il affronte un Barça invincible. Toutes ces circonstances se sont réunies, mais s'il y a bien quelqu'un qui possède le charisme, et je dirais aussi... la force et la solidité nécessaires pour renverser la situation, c'est Mourinho. Il l'a déjà fait lors de son premier passage, lorsqu'il a réussi, je ne sais pas s'il a complètement renversé la tendance, mais il est parvenu au moins à hisser le Real Madrid au même niveau que le Barça. »