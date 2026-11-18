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Steven Gerrard estime que les débuts brillants d’Ezri Konsa à Arsenal posent un sérieux casse-tête à Mikel Arteta au moment de composer son équipe. La recrue estivale à 55 millions de livres s’est imposée sans difficulté, laissant l’entraîneur face à un choix délicat alors que des joueurs clés reviennent de blessure.

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Konsa brille dans le nord de Londres

Konsa a réalisé des débuts remarquables à Arsenal depuis son transfert d’Aston Villa pour 55 millions de livres en août. Recruté pour renforcer la défense, l’international anglais s’est rapidement imposé comme un élément fiable du onze de départ.

Son intégration sans accroc a été cruciale pour Arteta durant les premiers mois de la saison de Premier League. Le talentueux défenseur a parfaitement répondu présent en l’absence de joueurs clés, prouvant d’emblée sa valeur à l’Emirates Stadium et justifiant le montant élevé de son transfert.

Gerrard souligne le gros problème d’Arteta

Gerrard a été très impressionné par la forme récente du défenseur central, soulignant notamment ses progrès tactiques rapides sous les ordres de son ancien entraîneur Unai Emery à Villa Park. La légende de Liverpool estime que les prestations remarquables du défenseur posent désormais à son entraîneur actuel, dans le nord de Londres, un dilemme bienvenu mais difficile à résoudre. S’exprimant dans The Overlap Daily, Gerrard a expliqué la situation complexe à laquelle fait face l’entraîneur d’Arsenal.

« Je pense que Konsa a énormément progressé sous Unai Emery, a-t-il déclaré. Je pense qu’il a posé un gros problème à Mikel Arteta, Konsa, vu la façon dont il a joué pour Arsenal. »

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Le retour de Saliba complique les choix en défense

Ce soudain casse-tête pour Arteta découle directement du retour imminent de William Saliba dans le onze de départ. L’international français se rapproche d’un retour complet après une blessure au dos contrariante et a récemment réintégré le groupe pour un match au moment opportun.

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Saliba était sur le banc lors de la victoire d’Arsenal contre le Slavia Prague (2-1) en Ligue des champions plus tôt ce mois-ci. Alors que Saliba retrouve une condition physique optimale, Arteta doit désormais prendre une décision tactique particulièrement délicate : trouver comment intégrer Saliba, Konsa et Gabriel Magalhaes à son dispositif défensif.

Les ambitions en équipe d’Angleterre portent Konsa

Au-delà de ses excellentes performances en club, Konsa avance aussi de solides arguments pour s’installer durablement sur la scène internationale. Arteta devra désormais gérer avec soin sa rotation en défense alors qu’Arsenal aborde un calendrier hivernal très chargé. Konsa cherchera simplement à maintenir son niveau de performance irréprochable et à consolider sa place de titulaire dans toutes les compétitions.