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Jamie Carragher a reconnu avoir eu tort d’adresser une insulte particulièrement vulgaire aux supporters d’Aston Villa après avoir suggéré que Manchester United devrait tenter de recruter Unai Emery. L’ancien défenseur de Liverpool a précisé ses propos après que le club des Midlands l’a menacé de poursuites judiciaires, à la surprise générale.

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Carragher regrette ses propos grossiers envers les supporters de Villa

Carragher est revenu sur sa tirade truffée de jurons à l’encontre des supporters de Villa. Le consultant avait récemment provoqué un tollé en disant aux supporters du club de « fermer leur p***** de gueule » sur les réseaux sociaux.

La polémique a éclaté après que l’ancien défenseur de Liverpool a suggéré que Manchester United devrait tenter de débaucher l’entraîneur Emery. Les supporters de Villa ont rapidement inondé les comptes de Carragher sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement.

Le copropriétaire de Villa, Nassef Sawiris, a depuis publié un communiqué ferme. Il a confirmé que le club entend engager une action en justice contre l’homme de 48 ans pour ses insultes publiques.

Le consultant affirme que son insulte était une plaisanterie

Lors d’une intervention dans The Overlap Daily, Carragher a tenté d’apaiser la situation. Il a reconnu que le nombre de messages reçus en ligne avait fini par lui faire perdre patience.

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« L’affaire a pris des proportions démesurées, a expliqué Carragher. J’ai fini par leur dire d’aller se faire f***, ce que je n’aurais peut-être pas dû faire. Mais c’était pour plaisanter, parce qu’ils étaient partout sur mes réseaux sociaux. »

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Il a ajouté : « Si vous voulez vous moquer de moi au pub avec M. Goldbridge, aucun problème, mais laissez mes réseaux sociaux tranquilles ! On se réconciliera tous, car je suis un grand fan de Villa. »

Pourquoi Carragher a recommandé Emery à Manchester United

La polémique trouve son origine dans la conviction de Carragher qu’Emery est actuellement le meilleur entraîneur de Premier League. Il s’est ouvertement demandé si le technicien espagnol serait tenté par une offre émanant d’un club de premier plan.

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« Je ne dis pas qu’il partira. Je dis que, si j’étais à leur place, je lui poserais la question », a déclaré Carragher. Il a comparé Emery à Rafael Benitez, soulignant que, si ses passages au Paris Saint-Germain et à Arsenal ont été des échecs, il a excellé dans des clubs comme Villa et Séville.

« On n’a pas le droit de donner son avis, a-t-il ajouté. Je pense qu’Unai Emery est le meilleur entraîneur du championnat et, si vous êtes Manchester United et que vous envisagez de recruter un nouvel entraîneur, vous allez probablement vous demander : “Quel est le meilleur que nous puissions recruter ?” »

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« Je ne dis pas qu’il partira. Je dis que, si j’étais à leur place, je lui poserais la question. Je suis simplement curieux de savoir si Unai Emery voudrait de nouveau entraîner à ce niveau. Ou s’il se dit : “C’est moi qui décide de tout à Villa, je peux faire ce que je veux.” »

« Et certains entraîneurs réussissent à un certain niveau ou dans certains clubs. C’est le cas d’Unai Emery. Il me rappelle un peu Rafa [Benitez], à vrai dire. Il a eu sa chance au PSG et à Arsenal, ça n’a pas marché, mais à Séville, Villarreal, Aston Villa et Valence, il a très bien réussi. »

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Villa se prépare à engager une action en justice

Villa refuse de laisser passer l’affaire. Le copropriétaire Sawiris a clairement indiqué que le club ne tolérerait pas un tel manque de respect public de la part des consultants des médias. Reste à voir quelles suites seront données à la procédure judiciaire annoncée. Pendant ce temps, Emery restera concentré sur le terrain, alors que Villa poursuit ses campagnes nationale et européenne.