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La légende de la NFL Tom Brady fait un retour remarqué dans le football anglais en acquérant une participation minoritaire dans Chelsea, club de Premier League. Sept fois vainqueur du Super Bowl, il rejoint le groupe d’investisseurs Clearlake Capital et occupera un rôle de conseiller après son récent départ de Birmingham City.

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La légende de la NFL investit en Premier League

Brady a acquis une participation minoritaire dans Chelsea. La légende de la NFL s’est associée au groupe d’investisseurs Clearlake Capital, qui contrôle actuellement le club de Premier League. Selon ESPN, Brady devrait exercer un rôle de conseiller opérationnel auprès de Clearlake.

L’ancien quarterback ne disposera toutefois d’aucun droit de vote à Stamford Bridge. L’avocat de la défense Alex Spiro, qui fait partie du groupe d’investisseurs de Brady, a contribué à négocier les derniers détails de l’accord.

Brady quitte Birmingham City pour Stamford Bridge

Cet investissement très médiatisé intervient quelques semaines seulement après que Brady a quitté ses fonctions à Birmingham City . L’Américain a cédé sa participation de 3,3 % dans ce club anglais de deuxième division au début du mois.

Durant son passage à St Andrew’s, Brady siégeait au comité consultatif dans le cadre d’un partenariat avec Knighthead Capital Management. Ce groupe d’investisseurs est notamment dirigé par son ami proche et associé Tom Wagner. Brady se tourne désormais à nouveau vers l’élite du football anglais. Sa vaste expérience du sport de haut niveau devrait nourrir son nouveau rôle de conseiller à Londres.

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Clearlake Capital renforce son contrôle sur Chelsea

Brady arrive alors que la direction de Chelsea connaît d’importants changements. Todd Boehly et Mark Walter, également copropriétaire du club, ont vendu leurs participations respectives en septembre, donnant à Clearlake Capital le contrôle total de Chelsea.

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Dirigée par Behdad Eghbali et Jose E. Feliciano, la société de capital-investissement détenait auparavant une participation de 61,5 %. Boehly et Walter possédaient chacun 12,83 %, tandis que le philanthrope suisse Hansjorg Wyss conserve sa participation équivalente au sein du groupe actuel.

Le consortium initial a acheté Chelsea pour 2,5 milliards de livres sterling en 2022, après le départ de Roman Abramovich, et s’est engagé à investir 1,75 milliard de livres sterling supplémentaires. Selon de récents articles, Boehly et Walter ont reçu ensemble 950 millions de livres sterling pour leurs participations, ce qui valorise le club à 5 milliards de livres sterling, dette comprise.

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Un vaste portefeuille sportif mondial en construction

Brady va désormais entamer son travail de conseiller aux côtés de Clearlake, qui définit l’avenir commercial et sportif du club. Cette nouvelle opération prolonge son expansion soutenue dans l’actionnariat de clubs sportifs. Plus tôt en 2024, les propriétaires de franchises NFL ont approuvé à l’unanimité son acquisition d’une participation minoritaire de 5 % dans les Las Vegas Raiders.

Brady ne prendra pas les décisions quotidiennes à Chelsea, mais il reste un atout précieux pour le groupe d’investisseurs. Reste désormais à voir comment ses conseils opérationnels façonneront la stratégie à long terme du club.