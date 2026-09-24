L'ancienne star française Thierry Henry a fait l'éloge de la sélection espagnole, sacrée championne du monde en 2026 aux dépens de l'Argentine.

Le journal Sport a rapporté les propos d'Henry, tenus lors de son entretien avec « As », dans lequel il a affirmé que le sacre mondial de la Roja était mérité.

Il a ajouté : « Comme vous le savez, j'ai perdu face à l'Espagne dans tous les grands matches. Je ne citerai pas les noms de tous les joueurs, mais je l'ai vu, et nous l'avons tous toujours vu. Je le répète sans cesse : leur façon de travailler, leur identité, leur philosophie, et le fait de placer la valeur de l'équipe au-dessus des individualités, tout cela leur vaut aujourd'hui leur récompense. »

Il a poursuivi : « La meilleure équipe a remporté la Coupe du monde, et personne ne peut dire le contraire. Ce fut une leçon exceptionnelle. »

Au cours de l'entretien, Henry a souligné à quel point un joueur se sent impuissant lorsqu'il est contraint de courir après le ballon face à la sélection espagnole.

Il a expliqué : « Il y a une chose qui me surprend toujours quand on parle de l'Espagne, c'est que les gens disent que si tu joues contre l'Espagne, tu dois faire ceci ou cela. Mais quand tu n'as pas le ballon, tu dois jouer au football sans lui. Alors, comment faire cela face à une équipe pareille ? Il y a eu beaucoup de choses dans le tournoi, mais l'Espagne imposait sa domination avec et sans le ballon. C'est un plaisir de la regarder jouer. »

Il a ajouté : « En réalité, l'Espagne était la seule équipe que je ne voulais pas affronter, parce qu'elle est extrêmement difficile, et nous avons toujours souffert face à elle. »

L'ancienne star d'Arsenal et de Barcelone a indiqué que l'essence de l'équipe du sélectionneur Luis de la Fuente est la même que celle de la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2010.

Il a déclaré : « Peut-être que, par le passé, les gens pouvaient dire qu'avec cette équipe qui comptait Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol et Ramos, ils devaient gagner de fait. Ils ne se rendaient pas compte que c'était aussi une équipe. Peut-être que les gens sont désormais plus conscients de la valeur du travail collectif, parce que les noms actuels n'ont pas la même notoriété médiatique, mais l'essence reste la même. »

À la fin de l'entretien, on a demandé à Henry quelle était la meilleure équipe du monde durant le premier mois de la saison en cours. Malgré sa tentative d'éluder la réponse, il a fini par choisir Barcelone, en déclarant : « La meilleure équipe du moment peut changer, et c'est pour cela que je n'aime pas trop répondre à cette question. Nous ne parlons que de l'instant présent. Pensez au Paris Saint-Germain la saison dernière : au début, personne n'aurait dit qu'il remporterait la Ligue des champions, puis il l'a remportée. Tout change. »

Il a conclu : « Cela dit, il faut reconnaître que Barcelone, en ce moment, fait peur. »

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