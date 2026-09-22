La légende du football anglais Gary Lineker a violemment critiqué la direction de Manchester United, tenant le propriétaire du club Jim Ratcliffe pour responsable des problèmes que traverse l'équipe, alors que celle-ci a connu un début de saison poussif sous la houlette de l'entraîneur Michael Carrick.

Manchester United occupe la 12e place de la Premier League après cinq journées, avec 5 points (1 victoire, 2 nuls, 2 défaites), au terme d'un début de parcours contraire aux attentes, ce qui accentue la pression autour de Carrick et de son avenir au club.

Pour Lineker, les problèmes de Manchester United viennent du sommet de la hiérarchie dirigeante, critiquant le rôle joué par Ratcliffe depuis qu'il a acquis une participation minoritaire dans le club auprès de la famille Glazer en 2024 et pris en charge le volet sportif.

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Le journal allemand Bild a rapporté les propos de Lineker, tenus lors du podcast « The Rest Is Football » : « Quand je regarde Manchester United, je vois des problèmes qui viennent du sommet. Je dois féliciter la famille Glazer d'avoir trouvé quelqu'un de pire qu'elle à qui faire porter la responsabilité, et de l'avoir hissé au sommet pour qu'il encaisse toutes les critiques : il s'agit de Jim Ratcliffe. »

Il a ajouté : « Je ne le vois pas comme quelqu'un de particulièrement apprécié, et la manière dont le club est actuellement géré rend toute la situation extrêmement chaotique. Alors, chapeau à la famille Glazer, qui a réussi à détourner d'elle tous les reproches. »

Ratcliffe a fait l'objet de critiques de la part des supporters de Manchester United ces derniers temps, en raison d'un certain nombre de décisions, parmi lesquelles la réduction du nombre d'employés du club, puisque près de 450 postes ont été supprimés d'ici la fin de l'année 2025 sous sa supervision, en plus de la hausse du prix des billets.

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Une autre crise a récemment éclaté dans le secteur de la formation, après que des rapports ont fait état du souhait du jeune talent Jay Gabriel, âgé de 15 ans, de quitter le club, estimant que Manchester United n'est plus en mesure de rivaliser avec les grands clubs européens dans la course aux talents.

Les critiques de Lineker interviennent alors que l'entraîneur Michael Carrick subit lui aussi une pression grandissante, après le début poussif de l'équipe en championnat, tandis que Ratcliffe demeure l'un des principaux responsables des décisions sportives au sein du club depuis son entrée dans la structure de propriété.