Malgré un début de saison brûlant sur le plan de la concurrence en championnat allemand, la légende du football allemand Lothar Matthäus ne semble pas convaincue par la capacité du Borussia Dortmund à briser la domination du Bayern Munich, compte tenu des écarts évidents entre les deux équipes au niveau de la qualité des joueurs, de la profondeur de l'effectif et des moyens financiers.

Les déclarations de Matthäus ne se sont pas limitées à la lutte pour le titre de Bundesliga, puisqu'il a également abordé le dossier de la crise de l'équipe d'Allemagne au poste de pointe de l'attaque, adressant un message à Jürgen Klopp concernant la nécessité de reconsidérer ses options offensives et de ne pas écarter Niclas Füllkrug en raison de son âge avancé.

Les déclarations de la légende du football allemand sont intervenues lors d'un événement organisé par l'une des entreprises partenaires du championnat allemand, au cours duquel il a évoqué les principales questions qui animent la scène footballistique en Allemagne.

Et malgré la concurrence serrée lors des premières journées de la saison, Matthäus s'attend à ce que le Bayern Munich impose sa supériorité habituelle et parvienne à prendre le large en tête dès le début, afin de régler la lutte pour le titre avant d'atteindre les phases décisives de la compétition.

Matthäus, âgé de 65 ans, a déclaré : « La lutte pour le titre reste passionnante, puisque quatre équipes se disputent la tête avec un écart d'un seul point, ce que nous n'avions pas vu depuis longtemps. »

Il a ajouté : « J'espère que la lutte se poursuivra jusqu'aux dernières étapes, et que le titre ne sera pas réglé six semaines avant la fin de la saison. Mais il est probable que les choses se dérouleront différemment, et que le Bayern Munich prendra seul la tête dès le début, car c'est le scénario habituel. »

Les déclarations de Matthäus reflètent ses doutes quant à la capacité des concurrents à suivre le rythme du Bayern tout au long de la saison, malgré les premiers indicateurs qui laissent penser que la lutte pour le sommet pourrait se poursuivre plus longtemps.

Les différences individuelles donnent au Bayern un avantage sur Dortmund

En évoquant les chances du Borussia Dortmund de concurrencer le Bayern Munich, Matthäus a souligné que l'équipe commençait à rencontrer certaines difficultés, estimant que les écarts en matière de qualité des joueurs et d'options disponibles pour les entraîneurs confèrent au géant bavarois un avantage évident. Il a déclaré : « Dortmund traverse une petite crise pour la première fois, après avoir de nouveau perdu des points. Mais le plus important, c'est la manière dont il a perdu ces points. »

La légende du football allemand a précisé que la supériorité individuelle des joueurs du Bayern représente l'un des principaux facteurs qui font pencher la balance en faveur de l'équipe dans la course au titre, ajoutant : « Le Bayern Munich possède de meilleurs joueurs sur le plan individuel, et cela se remarque clairement à travers la différence de buts. Je pense que Dortmund est capable de battre le Bayern sur un match, mais ce ne sera pas facile, surtout lorsque les deux équipes se rencontreront à Munich. »

Malgré sa reconnaissance de la capacité de Dortmund à s'imposer dans les confrontations directes, Matthäus estime que la concurrence sur l'ensemble d'une saison nécessite de disposer d'un groupe plus complet, ce dont il pense que l'équipe jaune et noir manque par rapport à son rival bavarois. Il a ajouté : « Si le Bayern n'existait pas en championnat allemand, Dortmund serait toujours le favori le plus évident. L'équipe possède un bon groupe, mais elle n'a pas la même qualité dans le onze de départ ni dans la profondeur de l'effectif. »

Et l'écart, selon Matthäus, ne se limite pas au niveau des joueurs titulaires, mais s'étend à la capacité de chaque équipe à gérer les absences et les blessures, puisque le Bayern dispose de remplaçants internationaux capables de maintenir le niveau de performance, tandis que les options disponibles pour Dortmund paraissent plus limitées.

En conclusion de ses propos sur la concurrence entre les deux clubs, Matthäus a insisté sur le fait que les moyens financiers jouent un rôle important dans la détermination des écarts entre eux, déclarant : « C'est la différence entre les deux clubs ; la qualité individuelle des joueurs du Bayern est tout simplement supérieure. Et cela se remarque à travers la valeur marchande des joueurs et les revenus du club, car les ressources financières sont différentes. »

Malgré cela, Matthäus a tenu à saluer le travail accompli par Dortmund ces derniers temps, ajoutant : « Je pense que Dortmund a réalisé un très bon travail au cours des deux dernières années, notamment sous la direction de Niko Kovač. »

Matthäus demande à Klopp de reconsidérer sa position sur Füllkrug

Dans un autre dossier, Matthäus est passé à la crise de l'équipe d'Allemagne au poste de pointe de l'attaque, estimant que l'équipe a besoin d'un véritable buteur doté de l'expérience et de la capacité à exploiter les occasions, plutôt que de s'appuyer uniquement sur les jeunes talents.

Dans ce contexte, Matthäus a appelé Jürgen Klopp à envisager la possibilité de faire appel à Niclas Füllkrug, affirmant que l'âge avancé ne devrait pas être une raison suffisante pour écarter un joueur capable d'apporter un plus offensif.

Matthäus a déclaré : « Nous avons un problème à ce poste avec la sélection. Nous n'avons pas réussi à marquer face à la Grèce, et il nous manque un véritable avant-centre. Nous parlons constamment des jeunes joueurs, mais Füllkrug est le seul à fournir une preuve claire de sa capacité à marquer des buts. Quant à Kai Havertz, il s'est blessé après le match contre les Pays-Bas, et ce n'est pas non plus un avant-centre classique. »

Matthäus estime que s'appuyer sur les jeunes éléments peut être utile dans certains matchs, mais ne constitue pas une solution garantie à la crise de la sélection à ce poste, surtout lorsque l'équipe a besoin d'un attaquant capable d'exploiter les demi-occasions dans les confrontations difficiles.

Il a précisé : « Les jeunes joueurs peuvent tenir ce rôle parfois, mais ils ne peuvent pas le faire tout le temps. Jürgen Klopp doit en tenir compte. »

Klopp écarte-t-il les joueurs de plus de trente ans ?

Matthäus a abordé la question du recours aux joueurs plus âgés, se demandant si Klopp adoptait une politique consistant à écarter tout joueur ayant dépassé la trentaine, même s'il était capable d'offrir de bonnes prestations.

Il a déclaré : « Je ne sais pas s'il pense de cette manière : si un joueur dépasse la trentaine, c'est fini pour lui. Et si ce principe s'applique aux gardiens de but, il devrait aussi s'appliquer aux joueurs de champ. »

Cependant, Matthäus a tenu à préciser qu'il ne réclame pas la convocation de Füllkrug de manière catégorique, mais appelle à étudier la possibilité d'en tirer profit, compte tenu du besoin de la sélection de solutions offensives plus efficaces.

Matthäus a conclu ses propos en désignant les noms qu'il juge les plus adaptés pour mener l'attaque de la sélection allemande, déclarant : « Je ne réclame pas catégoriquement la convocation de Füllkrug, mais j'estime que Klopp doit au moins y réfléchir. À mon avis, les trois options sont Kai Havertz, Niclas Füllkrug et Tresoldi. »

Ainsi, Matthäus a posé deux dossiers importants devant le football allemand ; le premier étant la capacité de Dortmund à suivre la supériorité bavaroise tout au long de la saison, et le second la nécessité de trouver des solutions concrètes à la crise de l'avant-centre, tout en offrant aux joueurs d'expérience une occasion de prouver leur capacité à faire la différence.