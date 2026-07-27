La légende du football allemand Lothar Matthäus estime qu'il ne faut plus continuer à évoquer la grave blessure dont a été victime Jamal Musiala lorsqu'on analyse son niveau pour la saison prochaine.

Selon l'analyste de la chaîne Sky Sports, le joueur de 23 ans doit définitivement tourner cette page.

Matthäus a déclaré à Sky Sports : « À un moment donné, il faut refermer le dossier de la grave blessure dont il a été victime il y a plus d'un an. Il doit désormais définitivement la mettre derrière lui. C'est un point crucial, compte tenu de la concurrence féroce pour les places. Il passera probablement beaucoup de matchs sur le banc des remplaçants. »

Le lauréat du Ballon d'or 1990 s'attend à ce que Serge Gnabry et Lennart Karl représentent une forte concurrence pour Musiala, même si les deux joueurs travaillent actuellement à retrouver leur pleine condition physique.

Matthäus, âgé de 65 ans, a conclu : « Musiala a montré des signes prometteurs à la fin de la saison dernière avec le Bayern Munich, et il y a également eu des moments encourageants de sa part lors de la Coupe du monde. Mais désormais, il n'y a plus aucune excuse. »

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