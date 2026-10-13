La légende de Galatasaray : Yamal est le nouveau Messi, et voici notre arme secrète face au Barça

À quelques heures du choc tant attendu en Ligue des champions entre le Barça et Galatasaray, une voix turque connaissant parfaitement les coulisses des deux équipes s'est élevée pour mettre les points sur les i.

Dans un message empreint de beaucoup de respect et de beaucoup de défi, l'ancienne légende de Galatasaray Erdal Keser a analysé la situation du club catalan et les chances de son club de cœur de renverser la table face aux hommes de Hansi Flick.

La conclusion de son intervention tient en une phrase qui va enflammer le débat en Espagne comme en Turquie : « Lamine Yamal est le prochain Messi, cela ne fait aucun doute. »

Le Barça est de retour, mais Galatasaray n'est plus le même

Keser, qui a vécu l'aventure européenne sous le maillot de Galatasaray, a reconnu que le Barcelone actuel est totalement différent. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol « AS », il a déclaré : « Toute l'Europe connaît très bien Barcelone, car c'est une équipe exceptionnelle qui est revenue à son meilleur niveau. »

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Mais sa confiance envers son ancien club n'était pas moindre. Selon Keser, le Galatasaray actuel possède ce qu'il n'avait pas lors des confrontations précédentes, et dispose d'armes qui le rendent capable de rivaliser avec le Barcelone de Flick.

Et le secret de cette confiance réside dans un seul nom, du point de vue de l'ancienne star de Galatasaray : Victor Osimhen.





Osimhen, l'arme qui n'existait pas

Keser considère l'attaquant nigérian comme le véritable tournant dans l'effectif du club turc, et il l'a dit clairement : « C'est le joueur le plus important. S'il est en bonne condition physique et apte à jouer, ce sera à l'avantage de l'équipe. Il peut changer le cours d'un match à lui seul. »

Il a ajouté, soulignant l'ampleur de la différence : « Nous n'avions jamais eu un joueur comme lui auparavant », une allusion évidente au fait que Galatasaray dispose désormais d'un attaquant de classe mondiale capable de punir n'importe quelle défense, y compris celle du Barça.

Keser a également évoqué Ilkay Gündogan, qui a joué auparavant pour Dortmund et Barcelone, et a révélé que lorsqu'il dirigeait le bureau de détection des talents de la Fédération turque en Allemagne, il avait tenté de le convaincre de représenter la Turquie.

Il a dit de lui : « Il apporte l'équilibre, l'intelligence et une très grande qualité au milieu de terrain », estimant que son retour en Turquie, après avoir mené Manchester City et vécu une expérience au Barça, est la preuve de la forte progression du championnat turc dans sa capacité à attirer les stars.

Un éloge exceptionnel pour le joyau du Barça

Keser n'a pas caché sa grande admiration pour le phénomène barcelonais Lamine Yamal, devenu également le sujet de conversation de la presse en Turquie.

Il a affirmé : « Il n'y a pas de débat possible au sujet de Lamine Yamal. C'est le prochain Messi, aucun autre joueur ne possède un talent comme le sien », estimant que sa capacité à désorganiser les défenses, à créer des occasions et à contrôler le rythme du jeu en fera la plus grande menace, pour laquelle Galatasaray devra trouver une solution afin de limiter son danger.

Dans un passage remarquable de son analyse, Keser s'est arrêté sur le cas de Karim Adeyemi, son ancien coéquipier au Borussia Dortmund, expliquant pourquoi il brille davantage hors d'Allemagne.

Il a déclaré : « Là-bas, ils ne l'ont pas compris et n'ont pas exploité son potentiel : partir dans le dos de la défense. » Il estime que le club allemand n'a pas su tirer parti de sa vitesse et de ses déplacements sans ballon, alors qu'il a trouvé à Barcelone le système qui met en valeur ses qualités.

Il a ajouté : « C'est un joueur d'un rang élevé, et il est actuellement l'un des joueurs les plus importants de Barcelone. Cela montre à quel point le système modifie la qualité d'un joueur. Il est à son apogée aujourd'hui. »

Un dernier message : il n'y a que Barcelone

Keser a conclu son analyse par une comparaison saisissante entre les championnats européens, estimant que le championnat turc est désormais très proche de la Bundesliga en termes de niveau, n'était la présence du Bayern Munich à un autre niveau.

Il a dit : « En Allemagne, il n'y a que le Bayern Munich, et le reste des équipes le concurrencent », appliquant la même logique à l'Espagne : « En Espagne, la situation est désormais similaire. Il y a Barcelone, puis il y a les autres équipes. »

C'est un message de confiance que Keser adresse, selon lequel le football turc a suffisamment progressé pour rivaliser avec les grands, et que Galatasaray ne sera pas un invité facile lors de cette soirée européenne de mardi.







