Les déclarations d'Omar Al Ghamdi, ancienne vedette d'Al Hilal, ont déclenché une vive polémique après qu'il a adressé une critique directe à Mohammed Noor, légende d'Al Ittihad, en raison de son apparition dans une vidéo où il célébrait avec Fahd Al Mufarrij, directeur de la sélection saoudienne, après le sacre de l'Arabie saoudite lors de la dernière Coupe du Golfe arabique, une scène spontanée devenue un sujet de débat dans le studio d'analyse du réseau de chaînes saoudien « Al Riyadiyah ».

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La séquence a été diffusée durant le studio d'analyse, où l'on voit Mohammed Noor célébrer avec Al Mufarrij, avant qu'Al Ghamdi ne commente son comportement par des mots qui ont provoqué la colère de la légende d'Al Ittihad. Ce dernier n'a pas hésité à répliquer avec force, exprimant son rejet total du qualificatif de « désordonné » et affirmant que son ancien coéquipier le connaît bien et sait quel est son caractère.

Omar Al Ghamdi, ancien joueur d'Al Hilal, a déclaré : « Mohammed Noor est toujours désordonné, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et il ne changera jamais. » Une phrase qui a ouvert la voie à un échange verbal entre les deux vedettes, Noor estimant que ces propos ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé lors de la célébration du titre du Golfe.

Mohammed Noor réplique avec colère : Omar ne dormait pas avant de m'affronter !

Mohammed Noor n'a pas laissé passer les déclarations d'Al Ghamdi : il lui a répondu sur un ton furieux, assurant qu'il n'accepte pas un tel qualificatif, d'autant plus qu'Al Ghamdi le connaît de près, en raison des confrontations qui les ont opposés durant leurs carrières dans le football saoudien.

Noor a affirmé, dans des déclarations à l'émission « Nadina » : « Je n'accepte pas ces déclarations, parce qu'Omar me connaît bien. Je ne suis pas désordonné, et lui ne dormait pas avant de m'affronter. »

Et la légende d'Al Ittihad a conclu : « Je ne sais pas pourquoi il a dit cela, mais j'étais heureux et j'ai célébré avec Al Mufarrij de manière spontanée, il n'y a rien d'autre. J'ai vu ses propos sur la sélection et j'ai été choqué, car il n'est pas heureux comme nous. »