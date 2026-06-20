La leçon a été rude !... Pourquoi le Real Madrid s'est-il empressé de démentir toute négociation avec Oulissi ?

Dans un communiqué officiel publié samedi soir, le Real Madrid a formellement démenti tout contact avec les représentants du joueur français Michael Oliasi, star du Bayern Munich, et réaffirmé son respect scrupuleux des règlements de la FIFA relatifs au statut et aux transferts des joueurs. Cette prise de position souligne la volonté du club madrilène d’éviter toute sanction disciplinaire.

Dans le communiqué, le président Florentino Pérez réaffirme que le club ne souhaite en aucun cas agir en dehors des règlements en vigueur, notamment ceux de la FIFA relatifs au statut et aux transferts des joueurs, et souligne son refus de participer à des négociations illégales.

Ce n’est pas la première fois que la maison blanche affiche une telle fermeté : elle avait déjà annoncé avoir transmis une offre officielle à l’Atlético de Madrid pour l’Argentin Julián Álvarez, dans le respect des canaux réglementaires, et elle réitère aujourd’hui cette démarche concernant l’international français.

Les deux joueurs sont actuellement sous contrat : Olisé est lié au club bavarois jusqu’en juin 2029, si bien que tout contact direct avec son entourage en dehors du cadre officiel exposerait le Real à des sanctions disciplinaires de la part de la FIFA.

L’article 18 du règlement de la FIFA sur les « Dispositions particulières concernant les contrats entre joueurs professionnels et clubs » est clair : « Tout club souhaitant conclure un contrat avec un joueur professionnel doit notifier par écrit son intention au club du joueur avant d’entamer les négociations avec ce dernier ».

Les discussions directes avec le joueur ne sont autorisées que durant les six derniers mois de son contrat, période au cours de laquelle « le joueur professionnel est libre de signer un pré-contrat avec un autre club si son engagement actuel expire ou expirera dans les six mois ». Toute infraction entraîne des sanctions.

Le contrat d’Oulissi ne prenant fin qu’en juin 2029, tout contact direct avec le joueur ou son entourage sans en avoir préalablement informé le Bayern Munich constituerait une infraction grave aux règlements, situation que le Real Madrid entend éviter à tout prix.

Cette prise de position intervient alors que les rumeurs s’intensifient concernant l’intérêt du Real Madrid pour Oulissi, considéré comme l’un des plus grands espoirs français et l’une des étoiles montantes du Bayern Munich.

Rappelons que le Real Madrid a déjà été sanctionné par la FIFA pour des transferts de mineurs, ce qui incite la direction de Florentino Pérez à veiller scrupuleusement au respect des règlements internationaux.