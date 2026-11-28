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La Lazio poursuit sur sa lancée en Serie A. En difficulté samedi sur le terrain du Torino, le club romain a su saisir ses occasions pour s'imposer 2-1 grâce à des buts des Danois Oliver Provstgaard et Gustav Isaksen. Le leader compte cinq points d'avance sur son dauphin, l'AS Roma, qui ne joue que dimanche.

Kenneth Taylor manquait à l'appel du côté de la Lazio. Trop gêné par une blessure musculaire, le milieu de terrain ne pouvait pas participer à la rencontre. Tijjani Noslin était en revanche titulaire à la pointe de l'attaque, tandis que Danilho Doekhi occupait l'axe de la défense.

En première période, c'est le Torino, et non la Lazio, qui a eu la maîtrise du jeu. L'équipe à domicile s'est aussi procuré plusieurs bonnes occasions, que Giovanni Simeone et Che Adams n'ont pas su concrétiser.

L'absence de Taylor s'est fait sentir à la Lazio, qui a cruellement manqué de créativité. Ce n'est donc pas un hasard si les Romains ont ouvert le score sur coup de pied arrêté.

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Sur un corner, Oliver Provstgaard s'est défait de son adversaire direct Saúl Coco dans la surface avant de marquer d'une belle tête.

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Le Torino, privé de Kian Fitz-Jim, a encaissé le 0-2 avant même la pause, et Zaccagni a de nouveau joué un rôle crucial. L'Italien a récupéré le ballon et l'a transmis à Isaksen, qui a conclu avec sang-froid.

Le Torino a abordé la seconde période avec détermination et a failli être récompensé par Simeone, dont la frappe, déviée par les gants de Christos Mandas, a heurté la barre. Adams est lui aussi passé tout près du but sur une tête qui a frôlé le poteau.

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La réduction du score, méritée, est finalement arrivée peu après. Gvidas Gineitis a adressé un centre tendu et, cette fois, Adams a trouvé le chemin des filets d'une tête qui a laissé Mandas sans réponse.

La Lazio a manqué l'occasion de plier le match en contre-attaque. Cela a semblé pouvoir coûter cher à l'équipe de l'entraîneur Gennaro Gattuso lorsque Gaetano Oristanio (ex-Volendam) s'est retrouvé en position de marquer de la tête. À sa grande stupéfaction, le ballon est passé à côté. La Lazio, toujours invaincue, décroche ainsi sa onzième victoire en championnat cette saison.