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La Juventus va soumettre cet hiver une offre de 40 millions d’euros pour Kenneth Taylor, rapporte le quotidien romain Il Messaggero.

Selon le média romain, généralement bien informé, Taylor intéresse non seulement la Juventus, mais aussi des clubs de Premier League qui envisagent de passer à l’action cet hiver.

Taylor a quitté l’Ajax pour la Lazio l’hiver dernier contre 17 millions d’euros. Depuis, le milieu de terrain fait bonne impression.

À tel point que la Juventus veut déjà l’arracher au leader du championnat italien. Le club prépare une offre de pas moins de 40 millions d’euros.

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Les chances de voir ce transfert se concrétiser restent toutefois assez faibles. La direction a assuré à l’entraîneur Gennaro Gattuso qu’aucun joueur clé ne pourrait partir cet hiver, surtout tant que le club ne parvient pas à recruter de nouveaux renforts.

Le meneur de jeu de 24 ans pourrait certes doubler son salaire à la Juventus, mais, sur le plan sportif, il n’y gagnerait pas beaucoup pour le moment.

La Lazio occupe actuellement la tête de la Serie A avec 29 points en onze matches. La Juventus est septième et n’a récolté que 18 points.

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Taylor a été titulaire lors de chaque match de Serie A de la Lazio. Il a inscrit deux buts jusqu’à présent et délivré autant de passes décisives.

Si Taylor rejoint malgré tout la Juventus, l’Ajax touchera une jolie somme. Pour un transfert à 40 millions d’euros, la Lazio réaliserait un bénéfice de 23 millions d’euros, dont 10 % (2,3 millions d’euros) reviendraient au club d’Amsterdam.