La Lazio est le nouveau leader de Serie A après son éclatante victoire 2-6 sur le terrain de Sassuolo. Kenneth Taylor a ouvert le score très rapidement et Tijjani Noslin s’est offert un doublé pour les visiteurs romains. Taylor a toutefois été remplacé à la pause par l’entraîneur Gennaro Gattuso, peut-être en raison du carton jaune reçu par le milieu de terrain.

Taylor a été le plus prompt à réagir pour marquer sur un ballon repoussé dès la deuxième minute. Une vérification assez longue de la VAR a suivi, mais le 0-1 inscrit par le milieu néerlandais a été validé.

Sassuolo ne s’est pas laissé déstabiliser par ce coup dur précoce et a rapidement égalisé. Une puissante frappe de Kristian Thorstvedt depuis l’intérieur de la surface de réparation, déviée, a trompé Christos Mandas, le gardien de la Lazio, impuissant. Ce début de match a été un véritable festival de buts, puisque Gustav Isaksen a inscrit le 1-2 après une belle passe de Mattia Zaccagni.

Après un peu plus d’un quart d’heure de jeu, Taylor s’est de nouveau illustré, cette fois en délivrant une passe décisive à Romano Floriani pour le 1-3. La VAR a encore procédé à une longue vérification, à l’issue de laquelle l’arbitre Luca Zufferli a validé le but. La situation s’est encore aggravée pour Sassuolo lorsque Thorstvedt a reçu un carton rouge pour une intervention brutale et qu’Armand Lauriente a vu son but du 2-3 refusé pour hors-jeu.

Malgré son infériorité numérique, Sassuolo a relancé le suspense juste avant la pause : Sebastiano Esposito a conclu avec sang-froid. La Lazio n’a pas paniqué et Zaccagni a porté le score à 2-4 d’une tête victorieuse. Peu après la reprise, alors que Taylor était resté au vestiaire, Simone Cinquegrano a commis une main dans la surface et la Lazio a obtenu un penalty. Zaccagni a toutefois échoué à onze mètres.

Le cinquième but des Romains est tout de même arrivé après 55 minutes de jeu. Noslin a très bien jugé un long ballon venu de l’arrière avant de marquer d’une frappe impeccable. Quelques minutes plus tard, la Lazio a obtenu un nouveau penalty, sans parvenir à marquer cette fois encore. C’est Davide Frattesi qui a gâché cette belle occasion.

Noslin ne s’est pas laissé perturber et a inscrit le 2-6 pour la Lazio au milieu de la seconde période, d’une puissante frappe dans la lucarne depuis le bord de la surface de réparation. L’attaquant, efficace devant le but, a été remplacé peu après par un Gattuso satisfait, qui voit son équipe prendre trois points d’avance sur l’Inter, deuxième.