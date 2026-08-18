La Lazio fait du gros salaire de l’Ajax sa priorité absolue : des retrouvailles avec Taylor se profilent

Josip Sutalo figure en tête de liste de la Lazio, rapporte le journaliste italien spécialisé dans le mercato Gianluca Di Marzio. Le défenseur croate est autorisé à quitter l’Ajax.

Sutalo a été recruté à l’été 2023 pour 22 millions d’euros par le directeur technique de l’époque, Sven Mislintat, pour l’Ajax. Le défenseur central a connu des débuts compliqués aux Pays-Bas, avant de se relancer sous Francesco Farioli.

L’an dernier, l’international croate a souvent été gêné par des blessures. Il est encore sous contrat jusqu’à la mi-2028, un bail que la Lazio aimerait racheter.

Selon Di Marzio, Sutalo figure en tête de la liste des souhaits dans la capitale italienne. Le nom de Stepan Chaloupek est également cité du côté du club romain.

Si le transfert se concrétise, Sutalo retrouvera à la Lazio son ancien coéquipier Kenneth Taylor. Ce dernier a rejoint le club il y a six mois pour vingt millions d’euros.

Outre la Lazio, Sutalo figure aussi sur les tablettes de Fulham et de Benfica. Selon Transfermarkt, sa valeur est encore de douze millions d’euros.