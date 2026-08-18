Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1069576745.jpgOrange Pictures
Bart DHanis

Traduit par

La Lazio fait du gros salaire de l’Ajax sa priorité absolue : des retrouvailles avec Taylor se profilent

Mercato
Ajax

Josip Sutalo figure en tête de liste de la Lazio, rapporte le journaliste italien spécialisé dans le mercato Gianluca Di Marzio. Le défenseur croate est autorisé à quitter l’Ajax.

Sutalo a été recruté à l’été 2023 pour 22 millions d’euros par le directeur technique de l’époque, Sven Mislintat, pour l’Ajax. Le défenseur central a connu des débuts compliqués aux Pays-Bas, avant de se relancer sous Francesco Farioli.

L’an dernier, l’international croate a souvent été gêné par des blessures. Il est encore sous contrat jusqu’à la mi-2028, un bail que la Lazio aimerait racheter.

Selon Di Marzio, Sutalo figure en tête de la liste des souhaits dans la capitale italienne. Le nom de Stepan Chaloupek est également cité du côté du club romain.

Si le transfert se concrétise, Sutalo retrouvera à la Lazio son ancien coéquipier Kenneth Taylor. Ce dernier a rejoint le club il y a six mois pour vingt millions d’euros.

Ligue Conférence, Qualification
Sion crest
Sion
SIO
Ajax crest
Ajax
AJX

Outre la Lazio, Sutalo figure aussi sur les tablettes de Fulham et de Benfica. Selon Transfermarkt, sa valeur est encore de douze millions d’euros.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google