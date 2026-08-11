L'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, a tranché sur son avenir concernant son maintien au club, après avoir exprimé sa colère de ne pas avoir pu rencontrer son entraîneur Diego Simeone pour lui demander de l'aider à quitter le club. Il a informé les personnes présentes à la cité sportive qu'il ne poursuivrait pas le travail avec l'équipe, réclamant de ne plus compter sur lui.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Alvarez, âgé de 26 ans, a explosé hier lundi, après avoir échoué à concrétiser son souhait de s'entretenir avec son entraîneur Diego Simeone, afin de lui demander de l'aider à quitter l'Atlético Madrid, ce que désire le joueur et qu'il avait déjà annoncé lors de la dernière Coupe du monde.

L'attaquant argentin s'accroche à son plan de rejoindre le Barça, et après avoir découvert aujourd'hui l'absence de son entraîneur, parti à Ibiza pour passer des vacances de deux jours, ainsi que l'absence de Miguel Angel Gil Marin, le directeur exécutif du club, il a informé les personnes présentes à la cité sportive qu'il ne reculerait pas et qu'il ne fallait pas compter sur lui.

L'attaquant argentin estime, selon ce qu'a appris le journal, que son entraîneur n'a pas eu le courage nécessaire pour affronter son problème et s'entretenir avec lui, bien qu'il ait été au courant de son souhait de tenir cette entrevue afin de tenter de mettre fin à la situation de blocage entourant sa position.

Alvarez ne s'attendait pas, en réalité, à ce que son entraîneur parte à Ibiza, alors que sa présence aujourd'hui et son désir d'avoir une discussion avec lui étaient connus de tous.

Alvarez éprouve également de la colère envers Gil Marin, qui représente l'autre personne capable de l'aider à résoudre sa situation, et qui s'est également trouvé en congé aujourd'hui et n'était pas disponible pour s'entretenir avec lui.

Comme l'avait déjà rapporté Mundo Deportivo, le joueur argentin souhaitait gérer sa situation par le dialogue, mais cela ne lui a pas été permis.

Le résultat en a été qu'Alvarez a informé les personnes présentes avec lui aujourd'hui que sa patience était à bout et que cela aurait des conséquences.

Alvarez a par ailleurs ajouté, dans l'un de ses messages les plus clairs : « Ne comptez pas sur moi », tandis que son autre message était qu'il ne reculerait pas.

Alvarez devrait commencer à mettre en œuvre sa décision à partir de mercredi prochain, jour où Simeone est attendu de retour pour diriger les entraînements de l'équipe madrilène. Ce jour-là, Simeone n'aura aucune excuse pour ne pas entendre le message d'Alvarez.

Le joueur argentin, qui affirme avoir obtenu depuis février une promesse de son club de le laisser partir cet été, s'accroche pleinement à sa position et cherche de toutes ses forces à imposer son transfert au Barça.