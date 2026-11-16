La KNVB soutient un candidat qui veut battre Gianni Infantino à la tête de la FIFA

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Comme l’UEFA et les autres fédérations européennes de football, la KNVB soutient la candidature de Philippe Diallo à la présidence de la FIFA, a annoncé officiellement la fédération lundi. « La KNVB voit en Diallo un dirigeant expérimenté et rassembleur, capable de mener les réformes nécessaires au sein de la FIFA. »

La nouvelle de la désignation de Diallo a été révélée lundi par The Guardian et a depuis été officiellement confirmée par l’UEFA. La date limite de dépôt des candidatures à l’élection est fixée à mercredi. Diallo sera officiellement présenté mardi, indique l’instance européenne du football.

« Ce soutien à Diallo fait suite à la décision prise précédemment par la KNVB de retirer sa confiance au président de la FIFA, Gianni Infantino. La KNVB a toujours souligné qu’un simple changement de président ne suffisait pas. La FIFA a besoin de réformes fondamentales, dans lesquelles le cap à suivre sur le fond doit primer », indique la KNVB dans un communiqué officiel.

« En soutenant Diallo, la KNVB choisit un candidat capable de défendre ce cap et de lancer les changements nécessaires. Il s’agit notamment d’une répartition plus équilibrée des responsabilités, d’une plus grande transparence, d’un contrôle indépendant et d’une influence accrue pour les fédérations membres », ajoute la fédération.

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La KNVB a confiance dans un nouveau leadership à la FIFA. « Grâce à ses nombreuses années de travail dans le football national et international, Diallo connaît ce sport, ses organisations et les défis auxquels il est confronté. La KNVB voit en lui un dirigeant qui, fort de ses connaissances et de son expérience, peut contribuer aux changements nécessaires au sein de la FIFA. »

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« Avec Philippe Diallo, nous soutenons quelqu’un qui a largement fait ses preuves dans le football et qui sait ce qui se passe, tant au sein des fédérations nationales qu’au niveau international », déclare Frank Paauw, président de la KNVB.

« Mais un nouveau président ne suffira pas. L’essentiel est que les réformes nécessaires soient effectivement mises en œuvre », souligne Paauw. « Nous sommes convaincus que Diallo peut prendre les devants dans ce domaine et bâtir, avec les fédérations membres, une FIFA transparente et crédible, qui donne la priorité aux intérêts du football. »

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La candidature de Diallo s’inscrit dans le programme de réformes présenté par la KNVB. « Trois priorités y occupent une place centrale : une meilleure gouvernance et une répartition équilibrée des responsabilités, une attention accrue aux droits humains et à la durabilité, ainsi que davantage d’investissements dans le développement du football à l’échelle mondiale. »

La situation se clarifiera en mars de l’année prochaine, lorsque se tiendra l’élection.