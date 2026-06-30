La KNVB prend des mesures après des faits de racisme au sein de l'équipe nationale néerlandaise : « Nous trouvons cela terrible »

Justin Kluivert, Crysencio Summerville et Quinten Timber ont été victimes de propos racistes de la part de « supporters » de l’équipe nationale néerlandaise sur les réseaux sociaux. Le trio a donc décidé de restreindre les possibilités de réaction. La KNVB a exprimé dans un communiqué son dégoût face à ces propos.

Lundi soir, les Oranje ont affronté le Maroc en seizièmes de finale. Après 120 minutes d’un match à suspense, aucun vainqueur n’avait encore été désigné et il a donc fallu recourir aux tirs au but.

Les deux formations ont affiché une efficacité limitée, mais les Oranje ont été légèrement moins précis. Justin Kluivert (poteau), Quinten Timber (à côté) et Crysencio Summerville (arrêté) ont ainsi manqué leur tentative pour les Pays-Bas.

C’est Ismaïl Saibari, auteur du cinquième penalty marocain, qui a envoyé le Maroc au tour suivant, au grand dam de toute l’équipe des Pays-Bas. Les trois joueurs bataves, visiblement affectés, étaient inconsolables après la rencontre.

Après la rencontre, les trois joueurs ont de nouveau été inondés de messages haineux, souvent teintés de racisme, les contraignant à restreindre, voire à désactiver totalement, les options de réponse sur leurs profils.

La KNVB a vivement condamné ces comportements. « C’est inacceptable », a déclaré mardi la fédération à NU.nl. « Nous menons une campagne contre la discrimination dans le football, et nous invitons chacun à signaler les cas de racisme en ligne sur meld.onlinediscriminatie.nl. »

La fédération mène depuis plusieurs mois une campagne contre la haine et le racisme en ligne. « Le football rassemble des millions de personnes différentes, tandis que la discrimination fait exactement le contraire. Cela va donc à l’encontre de tout ce que représente le football. »

La KNVB a d’ores et déjà annoncé qu’elle signalerait l’incident au centre de signalement. « Une fois le signalement effectué, les juristes de ce centre déterminent si les propos sont punissables. Si c’est le cas, ils peuvent transmettre le dossier au ministère public, qui décidera d’ouvrir – ou non – une enquête pénale », précise NU.nl.