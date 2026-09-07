Ruben van Bommel ne sera pas suspendu pour sa charge violente sur Aaron Bouwman lors du choc d’Eredivisie de samedi soir entre l’Ajax et le PSV (1-3). Le journaliste de De Telegraaf Mike Verweij écrit sur X que le procureur du football professionnel n’a pas ouvert d’enquête préliminaire.

Tout a basculé à la 80e minute, alors que le score était de 1-2. Van Bommel est arrivé en retard sur le ballon et s’est jeté avec violence dans le duel avec Bouwman, qui allait de la tête sur le ballon. Un choc extrêmement violent a suivi, après quoi l’Ajacide est resté au sol et présentait clairement des douleurs.

L’arbitre Sander van der Eijk a sanctionné le joueur du PSV d’un carton jaune, tandis que le VAR Pol van Boekel n’est pas intervenu. Cela a provoqué une grande stupeur après la rencontre sur le plateau d’ESPN et chez de nombreux supporters de football.

Le patron des arbitres Raymond van Meenen a indiqué dimanche, notamment à De Telegraaf, que Van der Eijk et Van Boekel avaient commis une erreur. Selon Van Meenen, Van Bommel aurait dû être expulsé avec un carton rouge.

« Il s’agit ici d’un duel entre Van Bommel et Bouwman, dans lequel nous estimons que Van Bommel saute sur son adversaire avec une telle force et une telle vitesse que la sécurité de Bouwman est mise en danger. En bref, cela aurait dû être pour nous un carton rouge », a déclaré le patron des arbitres.

Van Bommel n’a toutefois pas à craindre une suspension. Comme la situation a déjà été évaluée, à tort, par le corps arbitral, aucune enquête préliminaire n’a été ouverte.

Dimanche après-midi, les Amstellodamois ont donné des nouvelles de Bouwman via le site du club. Le défenseur de 19 ans a été directement admis à l’hôpital après la rencontre.

Les examens ont révélé que Bouwman souffre notamment de contusions au sternum et au poumon. L’Ajax s’attend à être privé de lui pendant une longue période. Selon le club amstellodamois, il manquera les matches contre Fortuna Sittard, Willem II et Excelsior. Bouwman espère lui-même être à nouveau disponible pour le champion record après la trêve internationale.