La KNVB mettra en place à partir de la saison 2026/27 plusieurs nouvelles règles du jeu afin de lutter contre les gains de temps et d’augmenter le temps de jeu effectif. Ces changements seront appliqués pour la première fois dimanche lors du Trophée Johan Cruijff entre le champion des Pays-Bas, le PSV, et le vainqueur de la Coupe, l’AZ. Plusieurs règles déjà entrées en vigueur pour la première fois lors de la dernière Coupe du monde seront ainsi reprises.

L’un des ajustements les plus marquants est l’introduction d’une règle visible des cinq secondes sur les dégagements aux six mètres et les touches. Les arbitres effectueront désormais un décompte visible à partir de cinq secondes avant que le ballon ne doive être remis en jeu.

Si un joueur ne parvient pas à remettre le ballon en jeu dans ce délai, une sanction tombera immédiatement. Un dégagement aux six mètres sera transformé en corner pour l’adversaire, tandis qu’une touche sera accordée à l’autre équipe.

Les changements seront eux aussi contrôlés plus strictement. Les joueurs remplacés devront quitter le terrain en dix secondes par le chemin le plus court. Si ce n’est pas le cas, le remplaçant devra attendre au moins une minute et ne pourra entrer sur la pelouse qu’à la prochaine interruption de jeu.

Par ailleurs, la KNVB veut mettre un terme aux fausses blessures. Les joueurs soignés sur le terrain devront rester au moins une minute en dehors des limites du terrain après la reprise avant de pouvoir revenir.

Cette règle prévoit toutefois quelques exceptions. Les gardiens n’auront pas à quitter le terrain après un soin. Il en va de même pour les joueurs blessés à la suite d’une faute valant à l’adversaire un carton jaune ou rouge. La même exception s’applique lorsque deux joueurs de la même équipe sont soignés simultanément ou en cas de blessure grave.

Il n’y aura pas que le terrain qui changera. La VAR recevra elle aussi des compétences supplémentaires à partir de cette saison. L’arbitre vidéo pourra ainsi corriger un corner accordé à tort en dégagement aux six mètres, à condition que cela se fasse avant la reprise du jeu. L’inverse ne sera pas possible : un dégagement aux six mètres accordé à tort ne pourra pas être transformé en corner par la VAR.

Par ailleurs, la VAR pourra intervenir lorsqu’un deuxième carton jaune est accordé à tort et entraîne ainsi un carton rouge. En cas d’erreur sur l’identité du joueur, lorsque le mauvais joueur reçoit un carton jaune ou rouge, l’arbitre vidéo pourra également signaler l’erreur à l’arbitre. Dans ce cas, seule l’identité du joueur sanctionné sera corrigée, tandis que l’évaluation de la faute elle-même restera inchangée.