Marianne van Leeuwen est vivement critiquée après avoir liké un message du président de la FIFA Gianni Infantino. La directrice du football professionnel de la KNVB s’en est expliquée auprès de NOS.

Lundi, le président de la FIFA a utilisé son compte Instagram personnel et les canaux officiels de l’organisation pour adresser un sévère reproche aux journalistes et aux critiques qui mettaient en doute la logistique et l’intégrité de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Infantino a présenté l’événement comme un « triomphe de l’unité » et a suggéré que ses détracteurs avaient négligé la joie plus large du sport en raison de leurs propres préjugés personnels et de leurs agendas.

« À vous tous qui n’avez pas vu comment des enfants, des bébés, des grands-parents et des parents se sont réunis pour le beau jeu : je suis désolé que les matches soient maintenant terminés et je suis désolé que vous ayez manqué toute cette joie et cette solidarité », a écrit Infantino dans sa déclaration cinglante. « Je suis désolé que vous ayez été tellement accaparés par la haine et les critiques que vous ayez tout manqué. »

« À ceux qui sont derrière leur stylo et leur papier, derrière leurs écrans, et qui propagent de la haine et de fausses rumeurs, je veux dire que pendant que vous restez en retrait, nous, à la FIFA, sommes en première ligne pour organiser, travailler dur et offrir le meilleur spectacle du monde. »

Il est ensuite allé encore plus loin en se vantant que l’événement avait attiré 7 millions de fans issus de plus de 200 pays et qu’il pouvait afficher un record de « 100 % de sécurité et de sûreté », tout en remerciant les pays hôtes pour leur engagement en faveur d’un « environnement non violent ».

Van Leeuwen a liké le message du patron suisse de la FIFA, mais cela lui a immédiatement valu un flot de critiques. Auprès de la NOS, elle et la KNVB ont donné une explication à ce like.

« Pour moi, deux choses peuvent très bien coexister. D’un côté, la FIFA a organisé un tournoi solide sur le plan organisationnel, au cours duquel beaucoup de choses se sont bien passées. De l’autre, il y a aussi des sujets sur lesquels des questions critiques doivent être posées. C’est aussi ce que nous faisons à la KNVB », commence-t-elle.

« J’ai liké le message parce que je l’ai trouvé intéressant. Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont accueilli des fans venus du monde entier. Le tournoi a une nouvelle fois montré quelle force fédératrice le football peut avoir. Cela en a fait une belle phase finale, avec beaucoup de supporters enthousiastes et une atmosphère formidable », a déclaré Van Leeuwen à la NOS.