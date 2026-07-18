Xavi Hernandez nourrit l’ambition de devenir sélectionneur national, a-t-il annoncé sur les ondes de la radio espagnole RNE. L’ancien milieu de terrain est actuellement sans club après avoir quitté le FC Barcelone.

À peine sa carrière de joueur achevée, il s’est immédiatement tourné vers le banc, débutant comme entraîneur au club qatari d’Al-Sadd, où il avait auparavant évolué comme joueur.

Il a ensuite pris les rênes du FC Barcelone, où il a passé l’essentiel de sa carrière de joueur. En trois ans sur le banc catalan, il a conquis un titre de champion d’Espagne.

En 2024, son mandat s’est achevé et il a cédé sa place à Hansi Flick. Depuis, il est sans club mais aspire désormais à devenir sélectionneur national.

« Mon prochain défi pourrait être celui de sélectionneur. Ce rôle me convient et c’est ce que je désire », a-t-il confié à la radio.

« J’ai une famille. Dans un club, je ne pourrais pas passer autant de temps avec mes proches, j’ai de jeunes enfants », a-t-il expliqué pour justifier son choix.

« J’aimerais participer en tant qu’entraîneur à une Coupe du monde, à un Championnat d’Europe, à une Coupe d’Afrique des nations ou à une Coupe d’Asie », a conclu le joueur aux 133 sélections avec l’Espagne.

Depuis le départ de Ronald Koeman, les Pays-Bas sont toujours à la recherche d’un sélectionneur, tout comme l’Italie, qui cherche encore son prochain entraîneur national.