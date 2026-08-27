La KNVB change le nom du « football G » après plus de quarante ans : « Cela correspond mieux au football d’aujourd’hui »

La KNVB a annoncé jeudi que le terme « G-voetbal » disparaissait après plus de quarante ans. « G-voetbal », le terme désignant les footballeurs souffrant d’un handicap physique et/ou mental, s’appellera à partir de cette saison « Voetbal+ ».

En 1984, le SKV Wageningen, l’ESA, Germania et le DCS Zevenaar ont lancé la première compétition de G-voetbal. La KNVB a repris l’initiative et a commencé cette même année, en tant que première fédération de football au monde, une compétition structurée pour les footballeurs souffrant d’un handicap mental.

« Lorsqu’il a fallu donner un nom à cette nouvelle catégorie, les catégories A à F existaient déjà dans le football. La lettre disponible suivante était le G. C’est ainsi qu’est né le nom G-voetbal », écrit la KNVB dans un communiqué.

En 2005, la KNVB a lancé une compétition G juniors. « Depuis, le football a beaucoup changé. Ce qui a commencé comme une compétition pour un groupe cible spécifique est devenu une forme de football large destinée à des joueurs qui, pour des raisons diverses, ont besoin d’un environnement de football adapté. Aujourd’hui, plus de 5 000 footballeurs y ont trouvé leur place. »

À propos du terme « Voetbal+ », la KNVB écrit : « Le nouveau nom correspond mieux au groupe large et diversifié de footballeurs actifs dans cette forme de football. Voetbal+ part de ce que tous les joueurs ont en commun : le football. Le plus représente ce qui est parfois nécessaire en plus pour pouvoir participer, comme l’accompagnement, l’attention ou des adaptations dans l’environnement footballistique. »

Jan Dirk van der Zee, directeur général du football amateur de la KNVB, se dit fier de ce que le « G-voetbal » a représenté pour la société au cours des dernières décennies. « Au cours des quarante dernières années, les clubs ont permis à de plus en plus de personnes d’avoir la possibilité de jouer au football. »

« Dans le même temps, le groupe de joueurs est devenu beaucoup plus large et plus diversifié. Il faut alors aussi se demander si le nom que nous avons choisi à l’époque correspond encore au football d’aujourd’hui. Avec Voetbal+, nous pensons avoir une appellation qui y répond bien mieux. »

« Au final, ce sont tous des footballeurs », poursuit Van der Zee. « C’est cela, pour moi, l’essentiel. L’un a peut-être besoin d’un peu plus d’accompagnement, pour un autre, une adaptation de la forme de jeu peut aider, et un autre encore a surtout besoin d’un environnement dans lequel il ou elle se sent bien. »

« C’est ce que représente ce plus. Non pas ce qu’une personne ne peut pas faire, mais ce que nous pouvons organiser ensemble pour que quelqu’un puisse justement jouer au football », conclut Van der Zee.

Au sein de Voetbal+, jouent notamment des footballeurs souffrant d’un handicap mental ou moteur ainsi que des footballeurs autistes, souligne la KNVB. « Mais des joueurs souffrant par exemple de TDAH, d’une maladie chronique, d’un handicap visuel ou ayant d’autres besoins d’accompagnement y trouvent également leur place. »

« C’est précisément cette évolution qui fait que le nom G-voetbal correspond de moins en moins bien à la réalité. Alors qu’au départ, le groupe cible était plus clairement défini, il existe aujourd’hui beaucoup plus de diversité entre les joueurs et dans ce dont ils ont besoin pour pouvoir jouer au football. »

« Le choix de Voetbal+ s’inscrit ainsi dans l’ambition plus large de la KNVB de rendre l’offre de football aussi accessible que possible. Chaque joueur doit avoir la possibilité de faire partie d’un club d’une manière adaptée », conclut la KNVB.