La KNVB aurait déjà ciblé un candidat unique pour prendre les rênes de l’équipe nationale néerlandaise après la Coupe du monde 2026

Nigel de Jong n’a pas encore approché de candidats pour succéder à Ronald Koeman au poste de sélectionneur des Pays-Bas après la Coupe du monde 2026. Le directeur technique de la KNVB l’a confirmé mercredi en conférence de presse, affirmant sa confiance totale dans l’actuel sélectionneur.

L’histoire est bien connue : le contrat de Koeman avec les Oranje expire après la Coupe du monde cet été, mais il ne prendra sa décision définitive qu’après le tournoi. C’est pourquoi De Jong, directeur du football de haut niveau à la KNVB, n’a pas encore abordé le sujet avec d’autres candidats.

« Bien sûr, je me prépare à tous les scénarios après la Coupe du monde. Ce serait peu professionnel de ne pas assumer cette responsabilité », a-t-il déclaré au journal De Telegraaf. « Mais je n’ai établi aucun contact à ce sujet, car j’ai toute confiance en Koeman et en les résultats de l’équipe nationale à la Coupe du monde. »

« Pour l’instant, il n’y a pas de poste vacant chez les Oranje. Si Ronald devient champion du monde, il pourra rester s’il le souhaite », assure-t-il avec ambition. « Nous sommes entièrement concentrés sur la Coupe du monde et nous ne craignons pas de nous retrouver dans l’urgence si les chemins de la KNVB et de Koeman se séparent en juillet. »

Souvent cité pour prendre les commandes de la sélection, Peter Bosz, l’actuel entraîneur du PSV, a déjà fait savoir qu’il était intéressé par le poste. Mais, en raison de l’incertitude entourant l’avenir de Koeman, il a préféré prolonger son contrat avec le champion des Pays-Bas pour deux saisons supplémentaires.

« Il réalise un travail remarquable au PSV, c’est un entraîneur de premier plan, mais je ne vais pas spéculer sur un sujet qui n’est pas d’actualité », a déclaré De Jong. « Je comprends donc qu’il ait prolongé son contrat au PSV. S’il y a du mouvement à Zeist, plusieurs candidats internes ou externes sont prêts à prendre la relève comme sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise, au cas où Koeman partirait après la Coupe du monde. » De Jong refuse toutefois de citer des noms.

Pour l’instant, la Coupe du monde approche à grands pas et De Jong estime que la sélection néerlandaise a de réelles chances. « L’objectif est d’atteindre les demi-finales avec les Oranje, mais l’ambition est de devenir champions du monde. On vise le plus haut niveau et j’y crois grâce à nos internationaux, notre staff technique – on ne peut pas imaginer mieux à l’heure actuelle – et notre façon de travailler pour tirer le maximum de nos capacités. »

Conscient de sa responsabilité ultime envers le haut niveau néerlandais, De Jong assume pleinement son rôle. « Si nous ne parvenons pas à atteindre ce but, je ne partirai pas. Je suis très exigeant avec moi-même, mais mon mandat à la KNVB va bien au-delà de la simple performance de l’équipe. Je devrais rester quatre ans de plus, conformément au plan établi en janvier 2023. Si nous ne devenons pas champions du monde aux États-Unis en 2030, je pourrai en être tenu responsable. »