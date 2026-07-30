La KNVB devrait communiquer la semaine prochaine au sujet de la succession de Ronald Koeman au poste de sélectionneur des Pays-Bas. C’est ce qu’attend Voetbal International.

Entre-temps, cela fait exactement un mois que les Pays-Bas ont été éliminés de la Coupe du monde par le Maroc aux tirs au but. Presque immédiatement après, Koeman a annoncé son départ.

Depuis, le directeur du football d’élite Nigel de Jong est à la recherche d’un successeur, mais il n’a toujours pas trouvé. « Avec le début de la Ligue des nations en septembre, nous savons qu’il y a une certaine urgence », avait-il déclaré juste après l’élimination en Coupe du monde.

Il est désormais clair que le candidat rêvé Arne Slot ne le fera pas. L’entraîneur de 47 ans préfère poursuivre une carrière plus longue dans le football de clubs. Il veut travailler quelque part en Europe, même si l’on ignore encore précisément où.

« On ignore si Slot et la KNVB se sont parlé, et à quelle fréquence, mais le fait que la recherche d’un sélectionneur dure déjà depuis cinq semaines révèle qu’un entretien a bien dû avoir lieu », rapporte Martijn Krabbendam pour VI.

Il s’attend à ce que la KNVB communique la semaine prochaine, et ne cite qu’un seul nom. « La fédération est désormais contrainte de se rabattre sur un autre candidat. On sait depuis plus longtemps que Michael Reiziger figure sur la liste. Il travaille déjà à la KNVB comme sélectionneur de Jong Oranje. Auparavant, il entraînait les Jong Ajax. »

Les autres noms qui ont récemment été associés aux Pays-Bas ne semblent actuellement pas réalistes. Peter Bosz est en pleine préparation avec le PSV, tandis qu’Erik ten Hag - directeur technique du FC Twente - a déjà clairement fait savoir qu’il n’était « pas disponible ».