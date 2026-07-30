La KNVB a de quoi sérieusement s’inquiéter : Arne Slot est aussi ailleurs un candidat prioritaire absolu

Arne Slot est candidat pour succéder à Matthias Jaissle à Al-Ahli, en Arabie saoudite, affirme le journaliste britannique généralement bien informé Ben Jacobs.

Le club du Moyen-Orient se retrouve sans entraîneur depuis jeudi. Jaissle va en effet signer un contrat à très court terme avec Newcastle United.

Eddie Howe, qui était à la barre dans le nord de l’Angleterre depuis cinq ans, a décidé jeudi matin de remettre son contrat.

Cette démission a donc des conséquences immédiates pour Slot, qui se retrouve soudainement en tête de liste d’un club.

Slot, qui avait déjà refusé une offre de Fulham plus tôt cet été, est également en discussion avec la fédération néerlandaise au sujet d’un rôle de sélectionneur des Pays-Bas.

L’ancien entraîneur, notamment de Feyenoord et de Liverpool, souhaite signer à Zeist jusqu’à l’Euro 2028, tandis que la fédération néerlandaise veut qu’il reste jusqu’à la Coupe du monde 2030.



