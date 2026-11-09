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La Juventus est restée furieuse après une décision arbitrale controversée qui lui a peut-être coûté les trois points lors d’un match nul spectaculaire contre la Fiorentina (2-2). Alors que les Bianconeri cherchent toujours à remonter au classement de Serie A, un incident impliquant Joao Mario en fin de match suscite de vifs débats dans toute l’Italie.

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Polémique autour d’une main en fin de match à Florence

La Juventus a dû se contenter d’un match nul 2-2 sur le terrain de la Fiorentina après qu’une demande de penalty en fin de rencontre a été rejetée. Les visiteurs sont revenus au score à deux reprises, Nick Woltemade et Gleison Bremer répondant aux buts de Mateo Pellegrino et Alieu Njie.

Alors que les deux équipes étaient à égalité dans les derniers instants, le ballon a touché le bras de Joao Mario, de la Fiorentina, dans la surface de réparation. L’arbitre a laissé jouer et la VAR a choisi de ne pas intervenir, au grand désarroi de la Juventus.

Les consultants fustigent l’inaction de la VAR

Les médias italiens et les analystes de l’arbitrage s’accordent à dire qu’un penalty aurait dû être accordé. Les grands quotidiens sportifs La Gazzetta dello Sport, Tuttosport et Corriere dello Sport ont tous conclu que la main était sanctionnable.

L’ancien arbitre et consultant de DAZN Luca Marelli a analysé l’action en détail, écartant l’argument selon lequel la déviation du ballon excusait le contact. « Le point de contact se situe sous le coude, davantage sur le bras que sous l’aisselle », a déclaré Marelli à DAZN. « Le ballon est dévié de manière inattendue par le joueur, mais son bras était écarté du corps. »

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Marelli a relevé que, même si Kolo Muani avait manqué une première tentative de la tête et que le ballon avait été dévié par une chaussure, le bras de Joao Mario était placé à un angle inhabituel de 90 degrés.

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« Il ne fait aucun doute que le joueur de la Fiorentina a touché le ballon du bras et qu’il aurait dû être sanctionné, a ajouté Marelli. Dire que l’incident était inattendu n’est qu’une explication possible, mais la VAR aurait dû inviter l’arbitre à consulter l’écran pour accorder un penalty. »

La Juventus laisse échapper des points précieux

Faute d’avoir pris les trois points, la Juventus doit désormais rattraper son retard en Serie A. Le club turinois occupe actuellement la septième place du classement, avec 18 points après ses 11 premiers matches.

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Si sa capacité à revenir deux fois au score témoigne de sa force de caractère, la polémique arbitrale de fin de match lui donnera le sentiment d’avoir laissé filer deux points. La Fiorentina, de son côté, a échappé à une grosse frayeur dans les derniers instants et décroche un point précieux, qui lui permet de rester 15e avec neuf points.

Remonter au classement de la Serie A

La Juventus a fort à faire pour remonter au classement et doit rapidement transformer sa frustration en énergie pour ses prochains matches de championnat. Alors que l’équipe reste pour l’heure à distance des premières places, convertir les matches nuls en victoires sera essentiel pour redresser sa saison sur la scène nationale et réduire l’écart avec les leaders du championnat.