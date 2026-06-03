« La Juventus vise Brahim Díaz, mais a déjà un plan B : un international néerlandais figure sur sa short-list. »

Selon le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport, Justin Kluivert fait partie des joueurs suivis par la Juventus. Toutefois, le Néerlandais n’est pas la priorité de la Vieille Dame.

La Vieille Dame privilégie pour l’instant Brahim Díaz (Real Madrid), un attaquant polyvalent capable d’évoluer sur les ailes ou en tant que milieu offensif. Si ce dossier échoue, Kluivert constituera alors une option concrète.

L’attaquant néerlandais possède déjà une expérience transalpine : en 2018, l’AS Rome l’avait recruté plus de dix-sept millions d’euros auprès de l’Ajax. Son passage dans la capitale n’a toutefois pas été un grand succès.

Après une série de prêts au RB Leipzig, à l’OGC Nice puis à Valence, où il ne parvint pas à s’imposer, Bournemouth a pris le relais et l’a racheté aux Romains pour environ onze millions d’euros.

Un choix judicieux : sous la houlette de l’entraîneur espagnol Andoni Iraola, il s’est mué en un milieu offensif complet. En 96 matchs, il a inscrit 24 buts et délivré 10 passes décisives, des statistiques qui ont alerté la formation 36 fois championne d’Italie.

La saison en cours a toutefois été plus délicate : victime d’une blessure au genou en début d’année civile, l’international néerlandais (11 sélections) a dû passer par le billard avant de retrouver les terrains il y a quelques semaines, juste à temps pour la Coupe du monde.

Le sélectionneur Ronald Koeman a confirmé, après l’annonce de la liste, que l’attaquant était bien revenu de sa blessure, même s’il doit encore retrouver son rythme. Une Coupe du monde réussie lui ouvrirait grand les portes d’un club de premier plan, peut-être celui de Turin.