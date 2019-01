La Juventus Turin avec un oeil sur Jordi Alba ?

Selon Tuttosport, la Juventus Turin surveillerait avec attention la situation du latéral du Barça.

Cela a déjà été compris dès les premiers jours de ce marché des transferts hivernaux: la Juventus est disposée à placer plus d’un coup, préparant les négociations pour l’été prochain. Selon Tuttosport, la Vieille Dame aurait commencé à avancer résolument vers Jordi Alba.



L’intérêt de la Juventus, mis à part la valeur incontestée du joueur, provient principalement ddu fait que le contrat du joueur s'achèvera en juin 2020 et les contacts entre l’entourage du joueur et Barcelone n'ont pas abouti à un renouvellement.

Jordi Alba est en couverture de Tuttosport, ce dimanche.



Il serait considéré comme une opportunité par la Juventus, qui suit attentivement ses négociations de renouvellement, pour l’instant infructueuses, avec le Barça.



Pour rappel, son contrat se termine en 2020. pic.twitter.com/9qjgaBt79y — Barça France (@FranceFCB) 6 janvier 2019



La concurrence ne manque pas, bien sûr. Les deux autres équipes très impliquées seraient Manchester City et United: la première avec un Pep Guardiola impatient de travailler avec un arrière des caractéristiques de Jordi Alba, la seconde avec un club qui cherche depuis deux ans à revenir dans un certain standing.



Mais tout dépendra de la volonté de Jordi Alba et il est fort probable que les cadres de Barcelone aient insisté afin de le persuader de rester. Leo Messi en premier lieu, lui qui entretient un très bon rapport avec Alba. La Juventus reste vigilante, comme toujours.