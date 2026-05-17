La Juventus a subi une défaite particulièrement cuisante dans la course à la Ligue des champions. À domicile, la Fiorentina lui a volé la victoire : 0-2.

Avec Teun Koopmeiners aligné d’entrée au milieu de terrain, la Vieille Dame devait s’imposer pour conserver ses chances de qualification. Pourtant, la Fiorentina a ouvert le score de manière audacieuse après une demi-heure de jeu : après des occasions manquées par Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic et Francisco Conceição, Cher Ndour a surpris la défense turinoise pour l’ouverture du score (0-1).

Les hommes de Luciano Spalletti ont alors couru après le score. Jérémie Boga et Conceição se sont créés de nouvelles occasions, mais à chaque fois, le gardien David de Gea a repoussé les tentatives. Weston McKennie puis Vlahovic ont bien pensé égaliser, mais l’arbitre a refusé deux fois le but de la Juventus.

À cinq minutes du terme, contre toute attente, Rolando Mandragora a asséné le coup de grâce d’une frappe fulgurante dans la lucarne (0-2). Koopmeiners et la Juventus reculent ainsi à la 6e place de la Serie A, derrière la nouvelle 4e, l’AS Rome, et la 5e, Côme. Il reste encore un match à disputer en Italie.