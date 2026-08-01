La Juventus se renseigne sur un Néerlandais qui coûte 50 millions d’euros

La Juventus étudie les possibilités de recruter Kenneth Taylor. Une mission compliquée, car selon le quotidien italien La Repubblica, la Lazio réclame au moins 50 millions d’euros pour le milieu de terrain néerlandais.

Des dirigeants de la Juventus ont discuté cette semaine avec l’entourage de Taylor afin d’évoquer un éventuel transfert. Il est rapidement apparu que l’arrivée du milieu de terrain constitue une mission très compliquée.

La Lazio pourrait réaliser un beau bénéfice avec une somme de 50 millions d’euros pour Taylor. Le Néerlandais est en effet arrivé la saison dernière en provenance de l’Ajax pour quinze millions d’euros.

Tout cela est peut-être lié à la situation de Teun Koopmeiners. Notamment en raison du retour de Douglas Luiz, sa place à la Juventus est menacée. Aston Villa et Nottingham Forest suivent l’évolution de la situation avec intérêt.

Taylor est sous contrat avec la Lazio jusqu’à la fin de la saison 2029/30. Selon Transfermarkt, l’ancien joueur de l’Ajax vaut actuellement 25 millions d’euros, soit la moitié de la somme réclamée par le club romain.

Le milieu de terrain a fait parler de lui jeudi parce que l’entraîneur Gennaro Gattuso l’a renvoyé de l’entraînement. Il est vite apparu que les deux hommes avaient eu une conversation et que l’incident était clos.