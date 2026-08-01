La Juventus étudie les possibilités de recruter Kenneth Taylor. Une mission difficile, car selon le quotidien italien La Repubblica, la Lazio réclame au moins 50 millions d’euros pour le milieu de terrain néerlandais.

Des dirigeants de la Juventus ont discuté cette semaine avec l’entourage de Taylor afin d’évoquer un éventuel transfert. Il est rapidement apparu que l’arrivée du milieu de terrain s’annonce comme une mission extrêmement compliquée.

La Lazio pourrait réaliser une belle plus-value avec un montant de 50 millions d’euros pour Taylor. Le Néerlandais est en effet arrivé la saison dernière en provenance de l’Ajax pour quinze millions d’euros.

Cela a peut-être un lien avec la situation de Teun Koopmeiners. Notamment en raison du retour de Douglas Luiz, sa place à la Juventus est menacée. Aston Villa et Nottingham Forest suivent l’évolution de la situation avec intérêt.

Taylor est sous contrat avec la Lazio jusqu’à la fin de la saison 2029/30. Selon Transfermarkt, l’ancien joueur de l’Ajax vaut actuellement 25 millions d’euros, soit la moitié du montant réclamé par le club romain.

Le milieu de terrain a fait l’actualité jeudi après que l’entraîneur Gennaro Gattuso l’a renvoyé de l’entraînement. Il est rapidement apparu que les deux hommes avaient eu une discussion et que l’incident était clos.