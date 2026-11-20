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Neuf buts et une passe décisive en championnat, un doublé au premier tour de la Coupe d’Italie contre Avellino : Varela compte onze buts en onze matches. Ses performances lui valent une convocation avec le Portugal. Monza et son directeur sportif Obiang méritent des applaudissements pour cette intuition extraordinaire.

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Une intuition extraordinaire, puisque Monza l’a acheté 2,5 millions d’euros à Benfica il y a quelques mois, alors qu’il avait été tout près de rejoindre Frosinone, qui a finalement préféré investir sur Tomas Bobcek. Une course passionnante s’engage sur le marché des transferts pour l’actuel meilleur buteur de Serie A. Varela avance à toute vitesse et ne veut plus s’arrêter : sa convocation en sélection, ses débuts remarqués en Serie A et, désormais, la possibilité de rejoindre immédiatement un grand club.

Ce grand club ne sera pas Benfica, même si le club portugais peut s’aligner sur n’importe quelle offre pour tenter de le faire revenir. Le joueur né en 2005 est reconnaissant envers Benfica de l’avoir fait grandir et de lui avoir ouvert les portes du football professionnel, mais il considère cette étape comme terminée, d’autant qu’il serait de toute façon barré par le redoutable buteur grec Pavlidis. Ce n’est pas un problème pour les Aigles de Lisbonne, qui ont droit à 20 % de la plus-value réalisée lors d’une future revente : compte tenu de l’intérêt suscité par Varela et de ses buts, la somme sera très importante.

Naples a été le premier club à se positionner sur Varela, fort de ses excellentes relations avec l’agence qui gère ses intérêts. Le club napolitain peut-il s’estimer en pole position ? Pas vraiment, car la Juventus avance avec insistance ces derniers jours. Son salaire encore relativement bas, sa marge de progression et son aisance naturelle en Serie A sont autant d’éléments qui convainquent Carnevali et Massara. Tous deux se sont renseignés auprès de Monza sur son prix : il faut 35 millions d’euros garantis.

À l’étranger, la principale menace vient du Tottenham de De Zerbi, qui pense au talent portugais pour résoudre les problèmes offensifs des Spurs. La perspective de jouer en Premier League pourrait aussi susciter un certain enthousiasme chez le joueur. Monza aimerait terminer la saison en assurant son maintien grâce aux buts de Varela, mais ne peut pas dire « non » à d’éventuelles offres importantes en janvier. D’un côté, il y a l’ambition du joueur ; de l’autre, la possibilité de réaliser tout de suite une plus-value considérable, vraiment considérable. Si Varela part en janvier, il faudra surveiller le nom de Francesco Camarda, qui quittera l’AC Milan en prêt à cette période. Il y a déjà deux ans, il avait été tout près de rejoindre le club de Monza en Serie A, avant qu’Ibrahimovic n’impose l’arrêt des négociations.