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La Juventus prépare une offre de 40 M€ en janvier pour le milieu de la Lazio Kenneth Taylor, afin de devancer Newcastle United et trois autres clubs de Premier League. L’international néerlandais de 24 ans est devenu l’un des joueurs les plus suivis d’Europe après avoir contribué à l’ascension surprise de la Lazio en tête de la Serie A.

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La Juventus en tête dans la course à Taylor

Selon TEAMtalk, la Juventus est le club le plus avancé dans le dossier Taylor et espère qu’une offre de 40 M€ cet hiver lui permettra de devancer la concurrence anglaise. Newcastle, Brentford et Bournemouth s’intéressent tous au Néerlandais, tandis que Brighton suit également sa progression. Bournemouth poursuit sa piste avec davantage de constance alors que le club se prépare à un possible départ d’Alex Scott .

Une ascension rapide suivie de près en Europe

Taylor n’est arrivé à Rome en provenance de l’Ajax qu’en janvier, pour 17 M€, mais il s’est adapté remarquablement vite au football italien. Le milieu a été titulaire lors de chaque match de Serie A disputé par la Lazio depuis le début de la saison, contribuant par ses buts et ses passes décisives à sa place en tête du classement .

Depuis son départ des Pays-Bas, il a disputé 33 matches officiels avec la Lazio, inscrivant cinq buts et délivrant quatre passes décisives. Son calme pour dicter le rythme, sa capacité à faire progresser le ballon et sa volonté de se projeter depuis le milieu pour menacer le but en ont fait une cible de choix pour les cellules de recrutement en Italie et en Angleterre.

La direction rassure Gattuso sur le mercato

Malgré l’offensive de la Juventus et l’intérêt croissant des clubs de Premier League , un départ en janvier paraît très improbable. Le média ajoute que la direction de la Lazio a déjà assuré à son entraîneur Gennaro Gattuso que les joueurs clés ne seraient pas vendus en cours de saison tant que le club resterait en lice pour le titre en Serie A.

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Surtout, Taylor aurait lui-même indiqué au staff technique qu’il comptait terminer la saison dans la capitale italienne. Sous contrat jusqu’en 2030, il laisse la Lazio en position de force dans les négociations, et son prix, estimé à 40 M€, ne fera qu’augmenter si les bons résultats du club se poursuivent. Son ancien club, l’Ajax, dispose également d’une clause lui garantissant 10 % sur une future revente, de quoi lui assurer une somme conséquente lorsque Taylor partira.

Une bataille probable à l’été 2027

La Lazio restant ferme et Taylor souhaitant participer à la course au titre menée par Gattuso, la Juventus et les quatre clubs de Premier League devront composer avec un mercato hivernal frustrant. Les clubs des deux côtés de la Manche continueront de suivre de près sa progression dans les mois à venir, tandis que la Lazio tentera de maintenir son élan en championnat. Une âpre bataille d’offres paraît désormais bien plus probable à l’été 2027.