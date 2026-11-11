La Juventus prépare un grand ménage parmi ses gardiens et vise la prochaine star italienne

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La Juventus prépare une refonte majeure de son secteur des gardiens de but l’été prochain, alors que plusieurs départs de l’effectif se profilent. Le jeune gardien de Frosinone Lorenzo Palmisani est devenu sa priorité sur le marché des transferts, le club cherchant une doublure fiable pour Guglielmo Vicario.

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La Juventus prépare une refonte majeure de son effectif de gardiens

La Juventus prépare une refonte importante de son effectif de gardiens avant le mercato estival. Alors que plusieurs départs se profilent, le club italien prospecte activement pour trouver de nouveaux talents.

Selon Tuttosport, Vicario devrait conserver sans difficulté son statut de numéro un incontesté. En revanche, les gardiens appelés à épauler l'international italien devraient changer radicalement. Le directeur général Giovanni Carnevali et le responsable du football Frederic Massara ont déjà commencé à poser les bases de cette réorganisation. Leur priorité est de constituer un duo solide et fiable pour épauler Vicario la saison prochaine, toutes compétitions confondues.

Palmisani s'impose comme la cible prioritaire

Le jeune espoir de Frosinone Palmisani figure désormais tout en haut de la liste des recrues potentielles de la Juventus. Déjà annoncé dans le viseur du club turinois lors du mercato estival, le jeune gardien très apprécié suscite un intérêt grandissant.

Palmisani a récemment lié son avenir à Frosinone en signant, en septembre, un nouveau contrat de longue durée courant jusqu'en 2031. Cette prolongation ne décourage toutefois pas la direction de la Juve.

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L'une des pistes envisagées consiste à conclure un transfert définitif en janvier, tout en laissant le gardien terminer la saison en cours en prêt en Ciociaria. La Juventus reproduirait ainsi la formule employée avec succès pour recruter le défenseur Federico Gatti auprès du même club.

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Trois gardiens se dirigent vers un départ de Turin

Ce besoin pressant de recrues s'explique par les départs imminents de plusieurs gardiens remplaçants. Kamil Grabara retournera à Wolfsburg après avoir subi une rupture d'un ligament croisé en septembre. La Juventus refusera donc, à juste titre, de lever son option d'achat de 11,5 millions d'euros.

Par ailleurs, Neto devrait quitter le club à la fin de la saison en cours. Le vétéran brésilien avait été recruté uniquement comme solution d'urgence et son passage de courte durée ne sera pas prolongé.

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Carlo Pinsoglio pourrait lui aussi quitter Turin. Le gardien de longue date aura 37 ans en mars et les dirigeants du club jugent une nouvelle prolongation de contrat très improbable.

Des pistes internationales également suivies de près

Si Palmisani reste la priorité sur le marché italien, la Juventus étudie activement des pistes à l'étranger pour renforcer son effectif. Carnevali et Massara prospectent sur de nombreux marchés à travers le monde afin de trouver le profil idéal.

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Pedro Morisco, de Coritiba, figure parmi les joueurs suivis depuis son entrée dans le groupe du Brésil de Carlo Ancelotti. Le jeune Sud-Américain représente une option intéressante, au fort potentiel pour l'avenir. Dans le même temps, les recruteurs de la Juventus suivent également de près le gardien numéro un de Krasnodar, Stanislav Agkatsev.