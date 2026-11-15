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Licina CremoneseGetty Images
Simone Gervasio
Traduit par

La Juventus pourrait perdre Licina : le Bayer Leverkusen, Leipzig et Brighton s’intéressent à lui. Et le Bayern a deux atouts dans sa manche

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Adin Licina sous les projecteurs. Le milieu offensif allemand né en 2007, prêté à la Cremonese mais appartenant à la Juventus, est l’un des jeunes joueurs les plus convoités sur la scène internationale.

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La Juventus mise beaucoup sur lui, mais doit se méfier de la concurrence et des nombreux clubs qui s’intéressent à sa situation. Licina a disputé 13 matches avec la NextGen, s’est entraîné cet été avec l’équipe première dirigée par Spalletti avant d’être prêté à la Cremonese. Avec la Cremonese, il a marqué en Coupe d’Italie contre Parme et a récidivé lors de la première journée contre Padova. Ses performances ont ensuite été freinées par une fracture du poignet, mais elles lui ont tout de même permis de remporter le prix Gianluca Vialli du meilleur jeune de Serie B.

Son avenir reste toutefois incertain. Comme l’écrit Tuttosport, le Bayer Leverkusen, Leipzig et Brighton sont sur ses traces et pourraient passer à l’action dès le mercato de janvier.

Il faut rappeler que la Juventus l’a recruté gratuitement en provenance du Bayern Munich en février dernier, les Bavarois disposant d’une clause de priorité et de 30 % sur une future revente.

De son côté, la Juventus considère que Licina est intransférable à ce stade.

Écrit parSimone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.