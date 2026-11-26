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La Ligue Europa a vécu ce jeudi soir une soirée riche en remontadas et en émotions. Menée d'un but, la Juventus a renversé l'Omonia Nicosie pour s'imposer largement 4-1, tandis que Crystal Palace a lui aussi effacé un retard au score pour décrocher une précieuse victoire 2-1 face à la Real Sociedad. Une journée qui a confirmé qu'en Europe, rien n'est joué avant le coup de sifflet final.

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La Juventus renverse l'Omonia

La Juventus a arraché une précieuse victoire 4-1 face à l'Omonia Nicosie en Ligue Europa. Le club italien a inscrit trois buts consécutifs pour faire la différence et conforter sa position dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

La Juventus recevait l'Omonia Nicosie pour un match intense de Ligue Europa, devant un public enthousiaste et avec la ferme intention de l'emporter pour continuer à progresser au classement.

La rencontre a pourtant débuté par un gros coup dur pour les locaux. À la 16e minute, Ľubomír Šatka a ouvert le score pour l'Omonia sur une passe de Muamer Tanković, offrant au club chypriote un avantage inattendu et plaçant la Juventus sous forte pression dès les premières minutes.

La Juventus a tenté de réagir rapidement en pressant fort la défense de l'Omonia, jusqu'à l'égalisation à la 37e minute : Andrea Cambiaso a remis les deux équipes à égalité sur une passe de Francisco Conceição, 1-1, et tout était à refaire.

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La Juventus n'a pas attendu longtemps pour compléter son retour. Quelques secondes avant la pause, à la 43e minute précisément, Jeff Ekhator a inscrit le deuxième but sur une nouvelle passe de Conceição, donnant l'avantage 2-1 à son équipe et renversant complètement la rencontre avant le retour aux vestiaires.

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En seconde période, la Juventus a poursuivi sa domination. Le tournant décisif est intervenu à la 68e minute, quand Francisco Conceição, déjà grand homme du match avec ses deux passes décisives, a inscrit le troisième but. Il a ainsi confirmé la supériorité de la Juventus et scellé le score à 3-1, dans la joie générale des tribunes.

À la 72e minute est survenue l'une des plus belles actions du match : Andrea Cambiaso s'est infiltré avec assurance dans la surface avant de délivrer un ballon précis à Jérémie Boga, idéalement placé face au but, qui a inscrit le quatrième but de la Juve.

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Grâce à ce succès, la Juventus occupe la deuxième place avec 13 points en 5 matchs, fruit de 4 victoires et d'un nul, sans la moindre défaite. L'Omonia Nicosie pointe quant à lui à la 26e place avec 6 points en 5 matchs, après deux victoires et 3 défaites.

Un carton rouge qui a tout changé

Dans un autre match de cette même journée, Crystal Palace a effacé un retard d'un but pour s'imposer 2-1 face à la Real Sociedad ce soir.

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La première période a été marquée par une grande prudence des deux équipes et n'a donné lieu à aucune réelle occasion, pour s'achever sur un score nul et vierge. Les grands moments de la rencontre ont eu lieu en seconde période.

La Real Sociedad a ouvert le score à la 66e minute par Mamadou Sarr, sur une passe de Ji Oshieng.

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Le match a connu un tournant majeur à la 72e minute, lorsque Jon Martín, joueur de la Real Sociedad, a reçu un second carton jaune après une intervention appuyée, synonyme d'expulsion.

Martín avait reçu son premier avertissement à la 64e minute, avant de commettre une nouvelle faute à peine 8 minutes plus tard, obligeant l'arbitre à lui adresser un second carton jaune, puis le rouge.

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Cette expulsion a nettement pesé sur le cours du match. Crystal Palace a profité de l'infériorité numérique de son adversaire pour accentuer la pression, jusqu'à inscrire le but de la victoire en tirant parti de sa supériorité numérique dans les dernières minutes.

La réponse de Crystal Palace a été immédiate : à la 73e minute, Jean-Philippe Mateta a égalisé sur penalty, 1-1.

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Les locaux ont maintenu la pression et ont fini par marquer le but de la victoire à la 82e minute, s'imposant 2-1 au terme d'une remontada décisive réalisée en seulement 9 minutes.

À l'issue de ce résultat, la Real Sociedad occupe la 27e place du classement de la Ligue Europa avec 6 points en 5 matchs, après deux victoires, 3 nuls et une défaite.

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Crystal Palace suit directement à la 12e place avec 8 points en 5 matchs, après une seule victoire, deux nuls et deux défaites.