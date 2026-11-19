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Après onze matches, la Juventus Turin accuse déjà onze points de retard sur la Lazio Rome, leader de la Serie A. Le club le plus titré d’Italie se cherche encore et veut renforcer son milieu de terrain. Pierre-Emil Höjbjerg, qui a commencé sa carrière professionnelle au Bayern Munich, serait particulièrement ciblé.

Âgé de 31 ans, Höjbjerg évolue à l’Olympique de Marseille, en Ligue 1, depuis 2024, après des années particulièrement réussies en Premier League à Southampton et à Tottenham. Il serait le joueur souhaité aussi bien par l’entraîneur Luciano Spalletti que par Giovanni Carnevali, directeur général de la Juve. Pour Höjbjerg, c’est une bonne nouvelle : Spalletti est critiqué en raison des résultats décevants de la Vieille Dame, et rien ne garantit qu’il sera encore entraîneur en janvier. Mais le directeur général veut lui aussi le recruter.

Selon la Gazzetta dello Sport , l’intérêt serait réciproque : Höjbjerg ne serait pas opposé à la poursuite de sa carrière en Italie, dans un championnat considéré comme plus relevé que la Ligue 1. Autre élément : l’ Olympique de Marseille connaît certaines difficultés financières, et des ventes de joueurs cet hiver seraient envisageables.

Pourquoi l’UEFA a-t-elle la Juventus dans le viseur ?

Seul bémol : la Juve n’est pas non plus à l’aise financièrement, et l’UEFA surveille de près les dépenses du club le plus titré d’Italie. La Juve ayant dépensé à plusieurs reprises ces dernières années plus que ne l’autorisent les règles du fair-play financier, l’UEFA lui a imposé en juin un plan d’assainissement sur trois ans. Cet accord de règlement fixe non seulement une amende pour les infractions financières, mais aussi le déficit annuel maximal autorisé. Cette saison, la Juve ne peut ainsi enregistrer qu’un déficit de cinq millions d’euros au maximum. La saison prochaine, ses comptes devront être à l’équilibre. En 2028, si elle respecte ces exigences, elle pourra de nouveau se conformer aux règles habituelles du fair-play financier.

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Conséquence pour le prochain mercato hivernal : les recrues ne pourront arriver, si tant est qu’il y en ait, que sous forme de prêt. Dans le cas de Höjbjerg, un prêt assorti d’une option ou d’une obligation d’achat de 15 millions d’euros l’été prochain est envisagé.

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La Juve disposerait d’une plus grande marge de manœuvre si un joueur quittait le club cet hiver. Un candidat : Weston McKennie. L’ancien joueur de Schalke est associé à un transfert à Manchester United, où Mauricio Pochettino, jusqu’ici son sélectionneur en équipe nationale, a pris les commandes. McKennie passera-t-il donc d’un club en crise à un autre ? Malgré le démenti de l’Américain, ce n’est pas totalement exclu.

Combien de matches Pierre-Emil Höjbjerg a-t-il disputés avec le Bayern Munich ?

Si Höjbjerg rejoignait effectivement la Juventus, l’attaquant allemand Nick Woltemade aurait pour coéquipier un joueur très solide dans les duels et un leader, réputé aussi bien pour son ardeur au travail que pour son intelligence de jeu.

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Höjbjerg avait quitté Copenhague pour rejoindre les équipes de jeunes du Bayern Munich à l’été 2012, avant de faire ses débuts avec l’équipe première sous Jupp Heynckes en avril 2013. Bien que Pep Guardiola, successeur de Heynckes, ait publiquement fait son éloge, Höjbjerg n’a pas réussi à s’imposer au sein du club le plus titré d’Allemagne. Après deux prêts, au FC Augsbourg et à Schalke 04, et 25 matches toutes compétitions confondues avec le club munichois, le Danois est parti en Angleterre en 2016. Il y a été titulaire aussi bien à Southampton que, plus tard, à Tottenham.