Le match au sommet italien décevant entre Côme et Naples s'est terminé samedi sur un score nul et vierge. Côme a largement dominé la rencontre, mais aucun but n'a été marqué. Grâce à ce résultat, Naples, deuxième au classement, est pratiquement assuré de se qualifier pour la Ligue des champions. Côme, qui occupe la cinquième place, risque d'être dépassé par l'AS Rome et sait que la Juventus, quatrième, peut creuser l'écart à cinq points.

Le score de 0-0 à la mi-temps tenait presque du miracle. Les Lombards se sont créés la majorité des occasions, mais Anastasios Douvikas, entre autres, n’était pas dans un grand jour. L’ancien attaquant du FC Utrecht a ainsi vu une tentative précoce repoussée sur la ligne par Amir Rrahmani.

Naples a bien tenté de percer le verrou défensif lombard, sans succès. Como s’est même procuré les occasions les plus nettes : après la pause, Martin Baturina a ainsi tiré à côté alors qu’il était seul aux six mètres.

Le gardien napolitain Vanja Milinkovic-Savic a été chanceux, notamment lorsque Assane Diao a manqué de précision dans son contrôle face à une opportunité apparemment imparable.

Après la pause, le scénario ne change pas : Como continue de dicter le jeu, Naples subit. Diao place alors une tête qui frôle le cadre, puis Milinkovic-Savic sort une parade décisive devant Baturina.

Naples n’a véritablement menacé que dans les dix dernières minutes : bien lancé en profondeur, Scott McTominay contrôla parfaitement avant de se présenter en position de frappe, mais son essai fila à quelques centimètres du cadre.

Cet instant a redonné un peu de confiance à Naples. Matteo Politano a trouvé l’espace pour frapper et l’a fait avec brio, mais la chance n’était pas de son côté : sa frappe a heurté le poteau. Le score est resté bloqué à 0-0, un résultat qui pourrait coûter cher à Côme dans sa course à la Ligue des champions.