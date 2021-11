La Juventus espère trouver une porte de sortie en Premier League pour Ramsey

La Juventus cherche à trouver un acheteur pour Aaron Ramsey lors de la fenêtre de transfert de janvier, a appris Goal, les géants de la Serie A espérant qu'une porte de sortie en Premier League puisse être trouvée pour l'international gallois. Les géants de la Serie A espèrent qu'une solution de Premier League sera trouvée pour l'international gallois. Un retour au football britannique a été régulièrement évoqué pour le joueur de 30 ans, qui a du mal à avoir l'impact souhaité avec les géants italiens.



Des clubs comme Everton et Newcastle auraient exprimé leur intérêt pour l'ancien joueur d'Arsenal, mais aucune offre formelle n'a été déposée et les Bianconeri ont un joueur indésirable sur les bras. À Turin, l'intention est de faire disparaître Ramsey des tablettes du club à la prochaine occasion. Il a été mis sur le marché au cours de l'été, donc les efforts pour le faire partir ne sont pas nouveaux et l'espoir est que 2022 apportera avec lui un renversement de fortune pour toutes les parties concernées.

Ramsey n'a fait que cinq apparitions toutes compétitions confondues cette saison, avec des problèmes de blessures bien connus qui continuent de le freiner par moments. Il a laissé entendre, alors qu'il était en déplacement avec le Pays de Galles, que sa condition physique générale n'est pas aussi bien gérée en club que lorsqu'il est associé à son pays. Cela est considéré comme une autre indication qu'une séparation imminente avec la Juventus pourrait être dans les tuyaux.

Où va terminer Aaron Ramsey ?

Son salaire est cependant un point sensible pour les Bianconeri, car Ramsey est lié par un contrat jusqu'en 2023 qui lui rapporte plus de 7 millions d'euros par an. Il est difficile de trouver un prétendant prêt à accepter ce salaire, tout comme il est difficile de trouver une plateforme évidente sur laquelle relancer une carrière qui stagne.



La patience semble être à l'ordre du jour à l'Allianz Stadium, mais la Juve est consciente de la nécessité de travailler rapidement avant le mercato d'hiver. Ils veulent que Ramsey parte, libérant ainsi de l'espace dans l'équipe et des fonds pour des renforts potentiels qui peuvent aider l'équipe à se renforcer dans la quête d'une place dans le top 4 et une qualification en Ligue des champions en 2021-22.

L'objectif est de trouver un preneur pour Ramsey en Premier League, où il a fait ses preuves après 11 ans à Arsenal, 369 apparitions et trois victoires en FA Cup. On pense que l'expérimenté Gallois est enthousiaste à l'idée de retourner dans un environnement familier, après avoir participé à seulement 70 sorties avec la Juve depuis son arrivée en tant qu'agent libre à l'été 2019, et un tel changement semblerait convenir à toutes les parties. La Juve souhaite que le bon sens l'emporte, mais l'issue finale pour Ramsey reste à déterminer....