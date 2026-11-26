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La Juventus devait gagner et elle l’a fait, en infligeant un net 4-1 à l’Omonia Nicosie. Ce succès confirme sa place parmi les huit premiers de la phase de ligue de la Ligue Europa, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, puisqu’elle grimpe au deuxième rang derrière le seul Bournemouth, toujours invaincu. Il lui assure aussi, à tout le moins, une place en barrages.

Le match avait pourtant commencé par une frayeur : une sortie manquée de Neto sur corner avait offert à Satka l’ouverture du score. Mais après cette erreur, la Juventus se reprend et commence à enchaîner les courses, les phases de possession et les occasions. Andrea Cambiaso se charge d’égaliser. Il répond aux timides sifflets du Stadium d’une superbe frappe enroulée du gauche, depuis l’angle de la surface, qui finit dans la lucarne opposée.

À partir de là, le match tourne rapidement à l’avantage de la Juventus. Pour sa première titularisation sous ses couleurs, Jeff Ekhator marque sur une passe en profondeur de Conceicao. Le Portugais est dans un grand soir et inscrit lui-même le troisième but : McKennie le lance face à Kaminski et, après un premier arrêt du gardien, l’ancien joueur de Porto porte le score à 3-1. Cambiaso ajoute ensuite une passe décisive à son but en mettant Boga en position de tromper à nouveau Kaminski pour sceller le score.

Une réponse importante pour Spalletti, qui attendait aussi une preuve de maturité de ses remplaçants. Une réponse capitale également en Ligue Europa, devenue un objectif affiché de la Juventus. Celle-ci peut désormais commencer à gérer l’avance acquise au classement afin de préserver ses forces pour le championnat.

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JUVENTUS-OMONIA 4-1

BUTEURS : 16e Satka (O), 37e Cambiaso (J), 43e Ekhator (J), 68e Conceicao (J), 73e Boga (J)

BUTS ET TEMPS FORTS



86e REMPLACEMENT RETARDÉ : Spalletti choisit de remplacer Conceicao par Kolo Muani, mais le Portugais met trop de temps à quitter le terrain pour recevoir l’ovation méritée. L’arbitre retarde alors d’une minute l’entrée du Français, conformément aux nouvelles règles.



73e BUT : Cambiaso ajoute une passe décisive à son but et, cette fois, c’est Boga qui marque d’une frappe enroulée au terme d’une action lancée par Koopmeiners au milieu du terrain.



68e BUT : Après deux passes décisives, Conceicao s’offre aussi un but. McKennie trouve une belle ouverture depuis l’entrée de la surface pour lancer le Portugais face à Kaminski. Le gardien repousse sa première tentative, mais le ballon revient dans les pieds de l’ancien joueur de Porto, qui le reprend sans contrôle et l’envoie au fond.



65e OCCASION : Nouvelle occasion pour Ekhator, qui s’infiltre encore dans la surface par la droite. Déséquilibré par Coulibaly, il frappe toutefois en force et envoie le ballon largement au-dessus de la barre.



52e OCCASION : Double occasion pour Boga. Il déborde d’abord à gauche et tente une frappe du droit au premier poteau, mais écrase trop son tir, qui manque le cadre. Peu après, il tente une autre frappe du droit, enroulée cette fois, qui passe juste à côté du poteau opposé.



50e OCCASION : Une erreur de Kelly rend le ballon à l’Omonia. Un centre arrive aussitôt au milieu de la surface, où Tankovic manque de peu sa reprise de la tête, seul face à Neto.



48e OCCASION : Cambiaso se montre encore dangereux, mais Kaminski lui dit non cette fois. Le ballon revient ensuite à Conceicao, dont la tentative est contrée par la défense.



43e BUT : La Juventus récupère le ballon dans le dernier tiers adverse. Ekhator relance l’action en servant Gatti avant de s’élancer dans l’espace. Le capitaine du soir trouve Conceicao, qui glisse une passe en profondeur à l’attaquant italien dans la surface. Un mouvement éclair et une puissante frappe du droit à ras de terre laissent Kaminski sans réaction : 2-1, la remontée est achevée.



37e BUT : Quel but d’Andrea Cambiaso ! Replacé sur le côté droit par Spalletti pour l’occasion, le joueur de couloir repique sur son pied gauche à l’angle de la surface et décoche une frappe enroulée qui termine dans la lucarne.



26e Une autre action au sol, menée sous pression aux abords de la surface de la Juventus, débouche sur une frappe de Cabal. Kaminski est à la parade. Sur la contre-attaque, après une mauvaise passe de Douglas Luiz, Neto repousse à son tour une tentative de Maric à 16 mètres.



16e BUT : L’Omonia passe sur la gauche. Kelly dévie en corner le centre de Montnor en devançant Kakoullis. Sur le corner, Neto commet toutefois une énorme erreur : il manque sa sortie et laisse passer le ballon jusqu’au second poteau, où Satka place une tête dans le but pour le 1-0.



11e CARTON JAUNE : Faute classique de Tanase, qui arrive en retard sur Gatti et marche sur le pied du défenseur de la Juventus. Un avertissement prévu par le règlement.



4e OCCASION : Première véritable occasion du match : après un corner, Chico Conceicao repique dans l’axe depuis la droite et décoche une frappe enroulée du gauche. Kaminski intervient du poing et préserve le score.



0e Coup d’envoi à 21 heures à l’Allianz Stadium de Turin



TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI



JUVENTUS-OMONIA : LES COMPOSITIONS OFFICIELLES ET LA FEUILLE DE MATCH



Juventus-Omonia 4-1



Buteurs : 16e Satka (O), 37e Cambiaso (J), 43e Ekhator (J), 68e Conceicao (J), 73e Boga (J)



JUVENTUS (3-4-3) : Neto ; Gatti, Lucumì (66e McKennie), Kelly ; Cambiaso, Douglas Luiz (66e Koopmeiners), Sarr, Cabal (46e Celik) ; Conceicao (86e Kolo Muani), Ekhator (66e Woltemade), Boga.

Remplaçants : Pinsoglio, Vicario, Bremer, Kolo Muani, Durmisi, Merola, Turco.

Entr. Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1) : Kaminski ; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego (59e Balkovec) ; Andreou (59e Brouwers) Maric ; Tanase (Ewandro), Tankovic (70e Neophytou), Montnor ; Kakoulis (46e Diony).

Remplaçants : Fabiano, Michail, Simic, Konstantinidis, Christoforou.

Entr. Berg.



Arbitre : Barrott (ANG)

Avertissements : Tanase (O), Lucumi (J), Balkovec (O)

Expulsions : -