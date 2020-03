La Juventus dément : Dybala n'est pas positif au Coronavirus

La Juventus dément catégoriquement une fausse nouvelle diffusée ces dernières heures: Paulo Dybala n'est pas positif au COVID-19.

Une fake news. Voici comment qualifier l'annonce faisant état du fait que Paulo Dybala ait été contrôlé positif au Coronavirus. La rumeur a pris une folle ampleur sur les réseaux sociaux ce jeudi soir, faisant état de la contamination de l'international argentin, et annonçant que des doutes étaient présents concernant son compatriote : Gonzalo Higuain. Cette rumeur provenant du n'est finalement pas avéré et est totalement fausse.

La Juventus, à travers une note de l'Ansa, précise que l'attaquant argentin n'a pas contracté le Coronavirus, démentant ainsi catégoriquement les rumeurs de la presse qui ont émergé ces dernières heures depuis l'annonce de la presse du Venezuela. Actuellement, le seul joueur de la positif au Covid-19 reste Daniele Rugani. Le défenseur italien a été le premier joueur de à être déclaré positif au Coronavirus avant d'être rejoint par Gabbiadini.

Pour Daniele Rugani c'est pour le moment un Covid-19 sans fièvre et asymptomatique. Une contagion qui a conduit les 121 membres de la Juventus, dont des footballeurs, des membres du personnel, des entraîneurs, des employés, à observer une période d'isolement volontaire conformément à ce qui est demandé par les autorités sanitaires sur la base des dispositions en vigueur.

Pour rester dans le sujet, la Juventus a lancé une campagne "Distanti ma Uniti" qui a commencé dans les dernières heures : "Dans un moment aussi délicat, nous voulons prendre le terrain pour apporter notre contribution. La Juventus veut faire sa part, avec des gestes concrets. C'est arrivé il y a quelques jours, quand il a été décidé d'allouer les denrées alimentaires initialement prévues aux plus nécessiteux. Le public de la demi-finale de la Coupe d' entre la Juventus et Milan au stade Allianz. Maintenant le club, les joueurs de la première équipe et les femmes de la Juventus ont décidé de lancer une collecte de fonds en faveur de la région du Piémont pour l'achat de dispositifs médicaux et pour le soutien aux établissements de santé et au personnel médical, jour et nuit, au cours de ces semaines".