La Juventus confirme la clôture de l'enquête sur sa comptabilité

La Juventus a officiellement annoncé la fin de l'enquête en cours sur sa comptabilité. Il se murmurait que les géants italiens avaient en quelque sorte manipulé les chiffres afin d'assurer la bonne marche du club. En effet, la vente de Cristiano Ronaldo à Manchester United était passée au crible dans le cadre de l'enquête. De quoi inquiéter les fans...

La Juventus communique

La Juventus a communiqué sur son site officiel. "La Juventus Football Club S.p.A. informe qu'elle a reçu ce soir, avec 10 autres sociétés de football italiennes et leurs dirigeants respectifs, une "Comunicazione di conclusione delle indagini" (communication de fin d'enquête) du Bureau du procureur fédéral devant la F. I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) concernant l'évaluation des effets de certains transferts de droits de joueurs sur les états financiers et la comptabilisation des gains, suite à la "segnalazione" (rapport) de la Co.Vi.So.C., pour la violation présumée de l'article 31, paragraphe 1, et des articles 6 et 4 du "Codice di Giustizia Sportiva" (Code de justice sportive)", a expliqué le club transalpin.

"La communication notifiée, concernant certains transferts réalisés au cours des exercices 2018/19, 2019/20 et 2020/21, ne constitue pas l'exercice de l'action disciplinaire par le Parquet fédéral. La Société aura maintenant accès aux dossiers et articulera ses défenses conformément aux termes établis dans le code et espère qu'elle sera en mesure de démontrer la justesse de sa conduite", a ensuite précisé l'ex club de Cristiano Ronaldo.

Que pouvait craindre la Juventus ?

La Juventus a été accusée de falsifier ses dossiers. La Juventus a coopéré pleinement à l'enquête, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. Ce n'est pas la première fois que les géants italiens sont impliqués dans un scandale, avec le tristement célèbre scandale du Calciopoli qui leur a valu d'être déchus de leur titre de Serie A et relégués en Serie B.