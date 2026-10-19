La Juventus a décidé de ne pas faire subir d'intervention chirurgicale au Portugais Francisco Conceição, après sa luxation de l'épaule lors de la défaite face à la Lazio sur le score de 3-0, dimanche soir, le joueur devant suivre un traitement conservateur pour se remettre de sa blessure.

Des rapports de presse avaient indiqué, lundi matin, que Conceição avait été victime d'une luxation de l'épaule lors de la défaite de la Juventus face à la Lazio sur le score de 3-0 au stade Allianz, avant que le club ne confirme récemment ces informations via un communiqué officiel publié sur son site internet.

La Juventus a déclaré dans son communiqué : « À la suite de la blessure dont a été victime Francisco Conceição à son épaule gauche lors de la rencontre face à la Lazio, le joueur a passé ce matin des examens diagnostiques au centre médical du club. »

Le communiqué a ajouté : « Les examens ont révélé une luxation de l'articulation gléno-humérale, et la luxation a été réduite hier soir. Le joueur suivra un traitement conservateur et a déjà entamé le processus de rééducation. »

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Selon le réseau « Football Italia », Conceição devrait être absent jusqu'à la trêve internationale de novembre, ce qui signifie qu'il manquera les prochains matchs face à Lecce, Gênes, Naples et la Fiorentina en Serie A, ainsi que les deux rencontres face à Rennes et l'AZ Alkmaar en Ligue Europa.



