L'AS Roma n'a pas réussi à prolonger le contrat de Zeki Çelik. L'international turc, qui semblait sur le point de signer un nouveau bail, a finalement choisi de quitter le club pour rejoindre la Juventus. La « Vecchia Signora » a déjà officialisé ce transfert express.

Déjà la saison passée, son avenir à la Roma suscitait des interrogations, son contrat arrivant à échéance et aucune prolongation n’étant signée. Le droitier était alors régulièrement annoncé dans les couloirs de la Juventus.

Un temps envisagé, le transfert semblait toutefois compromis, la Juventus disposant d’abord d’une autre option en la personne d’Emil Holm. Le défenseur droit suédois était prêté par Bologne depuis six mois.

La Juventus a finalement renoncé à l’option d’achat concernant Holm. Entre-temps, Çelik était sur le point de conclure un accord avec la Roma, mais des retards dans les négociations ont finalement conduit à son départ.

La Juventus a proposé au défenseur turc, âgé de 29 ans, un contrat de trois ans, qu’il a officiellement accepté après avoir réussi sa visite médicale.

Compte tenu de la rivalité historique entre la Roma et la Juventus, Çelik peut s’attendre à un accueil électrique lors de son retour au Stadio Olimpico. La saison prochaine, il évoluera en Ligue Europa avec la Vieille Dame, tandis que la Roma disputera la Ligue des champions.

Formé à Bursaspor, le défenseur avait rejoint Lille en 2018 après un passage à Istanbulspor, avant de s’imposer à la Roma depuis 2022, où il a disputé 151 matchs pour un transfert estimé à 7,5 millions d’euros.