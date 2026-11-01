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L’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a rejeté les affirmations des médias selon lesquelles son ancien club, la Juventus, serait en crise avant le choc de Serie A de dimanche. Allegri a insisté sur le fait que la Juventus, bien que meurtrie, reste en lice pour une place dans le top 4, tout en appelant son équipe à retrouver un meilleur équilibre défensif.

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Allegri refuse de parler de crise à la Juventus

Naples se déplace à l’Allianz Stadium pour affronter la Juventus en Serie A dimanche soir. Les deux équipes comptent 14 points. Naples reste sur une victoire 4-1 contre Monza, tandis que la Juventus fait l’objet de vives critiques après sa défaite 2-0 face au Genoa.

Allegri ne pourra pas être au bord du terrain pour ce match en raison d’une suspension de deux rencontres. Son adjoint Marco Landucci prendra les commandes de l’équipe.

Malgré le revers subi par la Juventus en milieu de semaine, Allegri assure que son adversaire reste une équipe de premier plan.

Allegri met Naples en garde contre la réaction d’une Juventus blessée

Avant son retour à Turin, Allegri a rejeté les analyses des médias qui enterrent la Juventus. « Les médias disent que la Juventus est morte, mais je connais ce club et je sais que la Juve ne meurt jamais », a affirmé Allegri.

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« Quand les choses se compliquent, tout le monde se serre les coudes. Ce sera un match très difficile. »

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« La Juventus est une équipe construite pour terminer dans les quatre premiers. Elle sera blessée et en colère... C’est une excellente équipe », a-t-il ajouté.

L’équilibre et le top 4 restent les priorités de Naples

Si Naples a inscrit quatre buts en milieu de semaine, Allegri reste préoccupé par les faiblesses défensives de son équipe, notamment après la grave blessure du milieu Stanislav Lobotka. « Nous marquons beaucoup ces derniers temps, mais nous encaissons aussi beaucoup de buts », a expliqué Allegri.

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« Cela signifie que nous devons travailler notre équilibre et notre gestion du ballon. Nous devons améliorer notre organisation et notre jeu dans les deux parties du terrain. »

« Notre objectif est de terminer dans les quatre premiers... Nous ne pouvons pas penser qu’il nous suffit de remporter cette confrontation directe pour être satisfaits », a souligné l’entraîneur.

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Landucci sur le banc pour ce match crucial

L’adjoint Landucci dirigera Naples depuis le bord du terrain à l’Allianz Stadium pendant qu’Allegri purgera sa suspension.

Naples tentera de prendre trois points pour renforcer ses chances de terminer dans les quatre premiers.

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Cette rencontre de Serie A à fort enjeu débutera dimanche soir à Turin.