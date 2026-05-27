La justice se montre intransigeante envers Quincy Promes et réclame plusieurs millions d’euros

Selon les informations révélées mercredi, l’ailier Quincy Promes pourrait être contraint de rembourser plusieurs millions d’euros présumément gagnés grâce au trafic de drogue. Son avocat, Geert-Jan Knoops, précise le montant en jeu.

« Le montant mentionné dans les rapports s’élève à huit millions d’euros », déclare Knoops, cité notamment par le journalAlgemeen Dagblad. « Mais il est tout à fait incertain que cette somme soit réellement réclamée. De plus, son procès pénal est toujours en cours d’appel. »

Une audience préliminaire est prévue vendredi au tribunal d’Amsterdam, mais l’attaquant, actuellement sans club, ne sera pas présent, de même que ses avocats Geert-Jan Knoops et Carry Knoops.

Me Knoops a rappelé mercredi que le « rapport de confiscation » évoque bien huit millions d’euros, mais il ignore encore si cette somme sera réclamée uniquement à son client et ce que le ministère public demandera précisément.

En février 2024, il a été condamné par contumace à six ans de prison pour son rôle dans un trafic de drogue à grande échelle. Des conversations de chat piratées ont révélé qu’en janvier 2020, l’attaquant avait ordonné à des passeurs de récupérer des lots de 650 et 712 kilos. Les douanes ont intercepté l’un des deux chargements, tandis que l’autre a généré plusieurs millions d’euros.

L’ancien joueur de l’Ajax et des Oranje a toujours nié toute implication et a fait appel. Interpellé à Dubaï, il a été extradé vers les Pays-Bas et incarcéré depuis plus d’un an en attendant la suite de sa procédure judiciaire.

Geert-Jan Knoops, l’avocat de l’ancien international néerlandais, déplore la stratégie du ministère public et qualifie cette démarche de « tout à fait prématurée ». « Cette audience préliminaire vise probablement à déterminer si la procédure peut être engagée, puisque mon client n’a pas encore été condamné en appel. Le match judiciaire est loin d’être terminé. Et s’il est acquitté, il n’aura bien sûr rien à rembourser », a-t-il fait valoir.

Peu après la condamnation de Promes en 2024, la justice a saisi plusieurs biens immobiliers de luxe à Almere, Amsterdam, Utrecht et Abcoude. Si, après un éventuel rejet de son appel, il était contraint de rembourser plusieurs millions d’euros issus du trafic de stupéfiants, le parquet pourrait, en cas de non-paiement, ordonner la vente de ces biens jusqu’à apurement total de la dette, précise enfin Knoops.