La justice se montre intransigeante envers Quincy Promes et entend le dépouiller financièrement

Selon les informations révélées mercredi, l’ailier Quincy Promes pourrait être contraint de rembourser plusieurs millions d’euros présumément gagnés grâce au trafic de drogue. Son avocat, Geert-Jan Knoops, précise le montant en jeu.

« Le montant mentionné dans les rapports s’élève à huit millions d’euros », précise M^e Knoops, cité notamment par l’Algemeen Dagblad. « Mais il est tout à fait incertain que cette somme soit réellement réclamée. De plus, son procès pénal est toujours en cours d’appel. »

Une audience préliminaire est prévue vendredi au tribunal d’Amsterdam ; l’attaquant, actuellement sans club, ainsi que ses avocats Geert-Jan et Carry Knoops, ne seront pas présents.

Me Knoops a rappelé mercredi que le « rapport de confiscation » évoque bien huit millions d’euros, mais il ignore encore si cette somme sera réclamée uniquement à son client et ce que le ministère public demandera précisément.

En février 2024, il a été condamné par contumace à six ans de prison pour son rôle dans un trafic de drogue à grande échelle. Des conversations de chat piratées ont révélé qu’en janvier 2020, l’attaquant avait ordonné à des passeurs de récupérer des lots de 650 et 712 kilos. Les douanes ont intercepté l’une de ces deux cargaisons, tandis que l’autre a généré plusieurs millions d’euros.

L’ancien joueur de l’Ajax et des Oranje a toujours nié toute implication et a fait appel. Interpellé à Dubaï, il a été extradé vers les Pays-Bas et incarcéré depuis plus d’un an dans l’attente de son procès.

Geert-Jan Knoops, l’avocat de l’ancien international néerlandais, déplore la précipitation du ministère public et juge cette démarche « totalement prématurée ». « Cette audience préliminaire semble destinée à vérifier si la procédure peut être lancée, puisque mon client n’a pas encore été condamné en appel. Le procès en appel doit d’abord débuter. S’il est acquitté, il n’aura évidemment rien à rembourser », argue-t-il.

Peu après la condamnation de Promes en 2024, la justice a saisi plusieurs biens immobiliers de luxe à Almere, Amsterdam, Utrecht et Abcoude. Si l’attaquant est à nouveau condamné en appel et qu’il doit rembourser des millions d’euros issus du trafic de drogue, le ministère public pourra, en cas de non-paiement, ordonner la vente de ces biens jusqu’à apurement total de la dette, précise M. Knoops.