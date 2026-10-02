La justice française a définitivement refermé le feuilleton le plus long et le plus retentissant de l'histoire du football français, celui qui opposait Kylian Mbappé à son ancien club du Paris Saint-Germain, en rejetant la plainte pour « harcèlement moral » déposée par la star du Real Madrid contre la direction du club parisien.

Le journal « L'Équipe » a révélé ce vendredi que les tribunaux français avaient rejeté la plainte dans laquelle Mbappé accusait son ancien club d'avoir exercé des pressions psychologiques et des brimades sur le lieu de travail, et ce faute de preuves suffisantes.

Selon le journal, les avocats du joueur avaient déposé cette plainte en plein cœur de la bataille juridique autour de ses arriérés de salaire, avant de la retirer par la suite, mais le parquet a poursuivi l'enquête de manière indépendante.

Pour autant, les juges d'instruction ont décidé en mai dernier de ne pas donner suite à l'affaire, estimant qu'il était « impossible de poursuivre la procédure, le plaignant lui-même ne soutenant pas la plainte ».

Les racines de cette affaire remontent au début de la saison 2022-2023, lorsque la direction du Paris Saint-Germain a décidé d'écarter Mbappé de l'équipe première et de le contraindre à s'entraîner avec le groupe des indésirables, après son refus d'activer la clause de prolongation de son contrat.

Mbappé avait alors accusé la direction du club de tenter de le forcer à prolonger ou à partir contre une importante somme d'argent, par crainte de le perdre gratuitement à l'issue de son contrat.

Cette situation a duré plusieurs semaines, avant que l'entraîneur Luis Enrique n'intervienne lors de sa première année pour le réintégrer au groupe principal, ce qui lui a permis de terminer la saison avant de rejoindre le Real Madrid dans le cadre d'un transfert libre à l'été 2024.

De l'autre côté du litige, le Paris Saint-Germain a retenu une partie du salaire et des primes du joueur, considérant cela comme faisant partie d'un accord verbal conclu avec le président Nasser Al-Khelaïfi en échange de sa réintégration à l'équipe première, ce qui a poussé Mbappé à lancer une vaste offensive juridique en mai 2025, comprenant la plainte pour harcèlement moral.

Le joueur a toutefois finalement décidé de retirer sa plainte pour harcèlement, après que le conseil de prud'hommes lui a donné raison dans le litige contractuel et a condamné le Paris Saint-Germain à verser 61 millions d'euros au titre de ses arriérés, un jugement que le club parisien n'a pas fait appel, le rendant ainsi définitif et irrévocable.

Avec cette dernière décision, tous les litiges juridiques entre les deux parties sont officiellement clos, mettant un terme à une histoire qui avait débuté en 2017, lorsque Mbappé était passé de Monaco à Paris pour 180 millions d'euros, deuxième transfert le plus cher de l'histoire. Il en est devenu le meilleur buteur de l'histoire et a remporté avec lui 7 titres de champion de France, avant d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière sous le maillot du Real Madrid.



